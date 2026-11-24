La victoria final aún podría ser de Thiel. Numerosos inversionistas quebraron durante la fiebre ferroviaria del siglo XIX, pero la tecnología terminó imponiéndose. La actual lucha se centra en la velocidad y en el carácter del despliegue de la IA, no en su existencia. También es probable que cualquier regulación que apruebe el Congreso sea vetada por Donald Trump. Además, la reciente crisis de Nvidia está inclinando el debate sobre la IA de nuevo hacia los partidarios de una línea dura con China, lo cual le conviene a la mayoría de las grandes compañías tecnológicas. Entre ellas se encuentra Anthropic, la cual logró la oferta pública inicial (OPI) más grande de la historia la semana pasada. Su director ejecutivo, Dario Amodei, afirma que la IA debería estar regulada. Él también dice que EE.UU. se encuentra en una carrera existencial contra China. Estas creencias no se excluyen mutuamente, pero sí están en tensión.

Cuando el nuevo Congreso tome posesión en enero, el panorama del mercado podría parecer menos favorable. Existe mucha inquietud entre los demócratas por las divisiones dentro de su inclusiva coalición. Pero tanto los socialistas demócratas como los centristas clintonistas se expresan de manera similar sobre la IA. Lo mismo ocurre con los gobernadores demócratas, cuyos estados representan ahora alrededor de tres cuartas partes de la población estadounidense.

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Su mandato es controlar la IA. Incluso Chuck Schumer — el líder de la vieja guardia demócrata en el Senado, cuya posición está siendo cuestionada — está pidiendo regulaciones con “verdadero peso”. Independientemente de si Trump veta esos proyectos de ley, muchos líderes de la IA se enfrentan a un implacable interrogatorio en el Capitolio. Pero ellos sólo pueden culparse a sí mismos. Tal como lo expresó un estratega de Silicon Valley, se supone que los titanes de la IA deben predecir el futuro a partir de patrones lingüísticos. Sin embargo, ellos no previeron la ola demócrata en las elecciones de mitad de período. Casi todos los demás habían anticipado una derrota republicana. Apartándose de la costumbre de las corporaciones estadounidenses de diversificar sus apuestas políticas, los líderes tecnológicos del país apostaron todo por Trump. Por lo tanto, se han puesto en la mira.

Algunos se están apresurando a reparar el daño. Después de pasar los últimos dos años apoyando a Trump — y argumentando que el Occidente debe volver a su historia de “violencia organizada” —, Alex Karp, de Palantir, descubrió la semana pasada que, en realidad, él ha sido liberal toda su vida. Dos días después de las elecciones, OpenAI se comprometió a cubrir todos los costos locales de energía e infraestructura de sus centros de datos. “Estoy esperando que Mark Zuckerberg, de Meta, aparezca con un arete en la nariz y otro con plumas en la oreja, y decida que va a dar clases de estudios de género en la Universidad de Colorado en Boulder”, bromeó Kara Swisher, la escritora especializada en tecnología.

Antes de las elecciones, Thiel dijo que las personas que trabajaban para Trump en su segundo mandato “no eran muy inteligentes”. Él no les agradeció por haber apoyado su agenda tecnoaceleracionista. Pero Thiel tenía razón. La alianza entre las grandes compañías de IA y la administración estadounidense más caótica que se recuerde siempre pareció inestable. Personas como Karp y Musk tenían incentivos para ignorar las leyes de la gravedad política; ellos ahora se enfrentan a un Congreso que investigará detalladamente cómo ellos y otros se beneficiaron del supuesto sistema de contratos sin licitación para amigos y familiares de Trump.

El guion prácticamente se escribe solo. Los funcionarios de Trump siguen dando múltiples versiones sobre por qué la Administración Federal de Aviación (FAA) dejó en tierra la semana pasada a todos los aviones en EE.UU., lo que provocó la interrupción de vuelos más prolongada desde el 11 de septiembre. Sean Duffy — secretario de Transporte de Trump y exestrella de programas de telerrealidad — no ofreció disculpa alguna por la falla. Él luego pasó a solicitarle al Congreso US$ 50,000 millones para arreglarla. Esto resultó particularmente peculiar porque Duffy no pudo especificar qué es lo que iba a arreglar. Al haber ocurrido poco después de la interrupción del servicio de correo electrónico de Microsoft, el incidente le recordó a la gente por qué valoran a las personas competentes.

Se supone que lo opuesto al Anticristo de Thiel es Cristo. A diferencia del personaje histórico, la idea tecnológica del camino recto es moverse rápido y romper cosas. El público estadounidense es, evidentemente, más cauteloso. Llegar al futuro lo más rápido posible, sin permitir que la democracia te frene, ha sido la visión del mundo ampliamente compartida por muchos titanes de la IA. La prudencia sugiere que deberían considerar una ruta alternativa.

Escrito por Edward Luce