CrowdStrike está comprando la empresa de seguridad en la nube Zscaler en una operación íntegramente en acciones valorada en unos US$ 43,900 millones, informaron las compañías el lunes, en una importante adquisición que combina a dos de los nombres más grandes de la industria de la ciberseguridad.

El acuerdo íntegramente en acciones llega tras una serie de hackeos de alto perfil que afectaron a bancos, refrigeradores de supermercados y plataformas de criptomonedas, lo que obligó a la Casa Blanca a reorganizar su liderazgo en ciberseguridad y encendió las alarmas entre gobiernos de todo el mundo.

Expertos en ciberseguridad han advertido que la inteligencia artificial se está convirtiendo en un arma para potenciar los ciberataques, al hacer más rápido y fácil encontrar fallas de software.

“Antes, la seguridad consistía en mantener al adversario afuera. Hoy, la seguridad es necesaria para dejar entrar a la IA”, indicó en un comunicado George Kurtz , director ejecutivo de CrowdStrike, con sede en Austin, Texas.

Los reportes sobre modelos avanzados de inteligencia artificial que despliegan agentes que trabajan por su cuenta para infiltrarse en otras organizaciones también han generado alarma.

“En la era de la IA, la seguridad de Confianza Cero se ha vuelto innegociable, y los agentes de IA se están convirtiendo rápidamente en el nuevo eslabón más débil”, señaló Jay Chaudhry , director ejecutivo de Zscaler.

El enfoque de CrowdStrike ha estado en la llamada seguridad de endpoints, con servicios para proteger laptops, dispositivos móviles y computadoras de escritorio. Zscaler, con sede en Santa Clara, California, por su parte, se especializa en la protección de redes basada en la nube.

Los accionistas de Zscaler recibirán 1,135 acciones de CrowdStrike por cada acción de Zscaler que posean, según los términos del acuerdo, que representan una prima del 34% sobre el precio de cierre de Zscaler el viernes.

Las acciones de CrowdStrike se desplomaron más de un 7% antes de la campana de apertura el lunes. Las acciones de Zscaler subieron un 20%.

Los accionistas actuales de CrowdStrike poseerán alrededor del 84.1% de la empresa combinada, mientras que los accionistas actuales de Zscaler tendrán el 15.9% restante.

CrowdStrike y Zscaler ya trabajaban juntas en una alianza que incluía 2.000 clientes compartidos. El acuerdo ampliará el mercado de la empresa combinada en más de US$ 185,000 millones para 2029.

Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad del año fiscal 2028 de CrowdStrike, que comienza en febrero.