Según Intéligo, los efectos de El Niño se reflejarían principalmente en un mayor costo de riesgo. Esto podría generar fluctuaciones en el desempeño de la acción conforme se conozca el impacto del fenómeno sobre la cartera crediticia.

Sin embargo, la casa de bolsa considera que este factor no modificaría sus proyecciones de rentabilidad para los próximos años.

Indicadores

Así, para el cierre del 2026, proyecta que Credicorp alcance un retorno sobre el patrimonio (ROE) de 19.8%, respaldado por un crecimiento de las colocaciones de 9.5%, una mayor participación de segmentos de alto rendimiento y un margen financiero neto (NIM) de 6.7%.

Hacia el 2029, estima que el ROE del grupo podría llegar a 22.2%, evolución que estaría asociada a una mejora de la rentabilidad de sus negocios y a una mayor contribución de sus operaciones digitales.

En particular, Yape sería uno de los factores que incidirían en los resultados del grupo.

Intéligo calcula que la participación de la billetera digital en los ingresos ajustados por riesgo de Credicorp pasaría de 9.4% en 2026 a 13.5% en 2027. La proyección considera una mayor monetización de la plataforma y el crecimiento de su negocio crediticio.

Respecto de la valorización, Credicorp cotiza a un múltiplo precio/valor en libros (P/BV) de 2.7 veces, por encima de la mediana regional de 2 veces. Intéligo atribuye esta diferencia a los mayores niveles de rentabilidad de la compañía, su posición de capital y el aporte de sus negocios digitales.

Ante este escenario, la SAB prevé que el impacto sea temporal y mantiene su recomendación de compra sobre el grupo financiero, al que incorporó en su lista de Top Picks, con un precio objetivo de US$ 466 por acción.

La firma considera que las eventuales correcciones de la acción por el impacto de El Niño podrían representar puntos de entrada para los inversionistas, en la medida en que sus estimaciones de largo plazo se mantengan.