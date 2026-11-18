Se trata del Seguro de Vida Ley, cuya cobertura puede mantenerse incluso después del cese laboral. Este beneficio permite conservar la protección para el trabajador y su familia mediante una póliza individual asumida por el extrabajador.

Aunque la continuidad del Seguro de Vida Ley está respaldada por la normativa peruana, aún existen dudas sobre su costo, cómo se calcula la prima, qué coberturas se mantienen y cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio.

Especialistas consultados por Gestión explican los aspectos clave que todo trabajador debe conocer antes de que venza el plazo legal para solicitar la continuidad del seguro.

¿SEGURO DESPUÉS DEL CESE LABORAL?

Aplicable en ambos casos. Tanto los trabajadores que renuncian como aquellos que son despedidos pueden mantener la cobertura de su Seguro de Vida Ley una vez concluida la relación laboral.

De acuerdo con Jhanna Mendoza, abogada asociada en Compliance Laboral , el trabajador asegurado debe solicitar por escrito la continuidad directamente a la compañía de seguros y pagar la prima correspondiente.

En esa línea, la especialista explicó que la aseguradora debe celebrar un nuevo contrato y emitir una póliza individual, manteniendo las condiciones del seguro que tenía el trabajador mientras se encontraba empleado.

Precisó que la solicitud puede presentarse por medios físicos o virtuales y que no se establece un tiempo mínimo de antigüedad laboral como requisito para acogerse a esta opción.

Asimismo, Mendoza sostuvo que el plazo para solicitar la continuidad es de 60 días calendario siguientes al término de la relación laboral. Dentro de ese periodo, el extrabajador deberá solicitar por escrito la continuidad a la aseguradora y efectuar el pago de la prima.

¿Qué sucede si se vencen los 60 días? La abogada indicó que el extrabajador, ya no podrá acogerse a la continuidad en los términos previstos por el artículo 18 del Decreto Legislativo N.º 688, sin perjuicio de que pueda contratar otro seguro de vida comercial.

¿CUÁNTO CUESTA MANTENER LA PÓLIZA?

Esta es una pregunta muy frecuente entre quienes dejan de laborar formalmente, sin embargo, no existe una respuesta única porque el costo varía según las características de cada asegurado.

De acuerdo con Diego Rosell, gerente comercial de Negocios Masivos de Protecta Security , indicó que el costo dependerá de la tasa que tenía el trabajador en la póliza contratada por su empleador.

En esa línea agregó que esta misma tasa se aplicará a su última remuneración asegurable antes del cese laboral. Por ello, afirmó que el monto a pagar puede variar según cada trabajador.

Rosell sostuvo que si un extrabajador quiere saber el importe exacto que deberá pagar después de la desvinculación laboral, este deberá consultar con la aseguradora.

“Por ejemplo, si un trabajador percibía una remuneración de S/ 3,000 y tenía una tasa mensual de 0.35%, el costo de mantener su Seguro Vida Ley sería de S/ 126 anuales”, estimó el vocero de Protecta Security.

Asimismo, Rosell explicó diferentes ejemplos tomando como referencia esa misma tasa, los costos serían:

Última remuneración Prima anual S/ 1,500 S/63.00 S/ 3,000 S/126.00 S/ 5,000 S/210.00

Los montos son ejemplos proporcionados por Protecta Security y no constituyen una tarifa única para todos los asegurados. El importe efectivo dependerá de la tasa correspondiente a cada póliza.

¿QUÉ COBERTURA CONSERVA EL EXTRABAJADOR?

Mantener el Seguro Vida Ley permite conservar las principales coberturas que correspondían a la póliza durante la relación laboral, conforme a la normativa aplicable.

Según precisó Jhanna Mendoza, el seguro contempla tres situaciones: fallecimiento natural, fallecimiento por accidente e invalidez total y permanente por accidente.

La especialista explicó que el fallecimiento natural da lugar a una indemnización equivalente a 16 remuneraciones asegurables, mientras que el fallecimiento accidental contempla una indemnización de 32 remuneraciones asegurables.

La misma indemnización de 32 remuneraciones aplica para los casos de invalidez total y permanente originada por accidente.

Por otro lado, Diego Rosell explicó que la continuidad del Seguro Vida Ley permite mantener las coberturas principales de la póliza anterior, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Respecto de los beneficiarios, el representante de Protecta Security indicó que los beneficiarios legales son principalmente el cónyuge o conviviente y los descendientes. En ausencia de ellos, la indemnización corresponde a los ascendientes y a los hermanos menores de 18 años, de acuerdo con lo establecido en la normativa.

La abogada añadió que, en caso de fallecimiento, el beneficio es recibido por los beneficiarios del asegurado, mientras que en los casos de invalidez total y permanente la indemnización es entregada directamente al propio trabajador.

El costo depende de la última remuneración asegurable y de la tasa aplicada a cada póliza. Protecta Security estima primas anuales de S/ 63 a S/ 210 para sueldos de S/ 1,500 a S/ 5,000, bajo una tasa referencial de 0.35% mensual. Foto: Archivo.

¿QUÉ PASA SI CONSIGUE OTRO EMPLEO?

Conseguir un nuevo empleo formal no impide mantener la póliza individual del Seguro Vida Ley contratada después del cese laboral.

Así lo explicó Jhanna Mendoza, quien precisó que el trabajador puede conservar esa cobertura y contar, al mismo tiempo, con el seguro que debe contratar su nuevo empleador.

En esa misma línea, Diego Rosell, señaló que ambas pólizas son independientes. Por ello, acceder a una nueva cobertura laboral no implica la cancelación automática del seguro individual, siempre que el extrabajador continúe cumpliendo con los pagos y las condiciones del contrato.