Carlos Ramos Mejía, director de Consultoría de Neo Consulting, explicó a Gestión que esta investigación forma parte de una serie de análisis sobre el posicionamiento de las empresas en los motores de búsqueda basados en inteligencia artificial. “Lo que está sucediendo es una tendencia mundial: cada vez hay más usuarios de este tipo de herramientas como ChatGPT o Gemini y les hace consultas”, señaló.

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El ejecutivo indicó que la confianza que generan estos asistentes también influye en su uso. A diferencia de una búsqueda tradicional, estas plataformas ofrecen respuestas personalizadas y utilizan un tono que puede resultar cercano al usuario. “Hablan en un tono que te resulta amable. De alguna forma, uno les da confianza”, sostuvo.

El análisis, en concreto, se basa en el Answer Engine Optimization (AEO), una disciplina orientada a evaluar cómo aparecen las empresas en las respuestas de los motores generativos, como ChatGPT y Gemini. Para realizar el análisis, la consultora utilizó una herramienta propia denominada AEO Tracker, que permite hacer seguimiento a diferentes categorías de búsquedas. “Lo que hemos hecho es poner toda una lista de prompts variados que hemos definido en base a nuestra propia investigación”, explicó.

La medición se realizó durante aproximadamente dos semanas, específicamente entre el 17 y el 24 de agosto de 2026. A partir de estas consultas, la herramienta permitió obtener resultados muestrales para identificar qué AFP aparece con mayor frecuencia y qué tipos de preguntas realizan los usuarios.

Prima AFP, AFP Habitat y AFP Integra lideran en distintas categorías de consultas sobre el sistema previsional en ChatGPT y Gemini, según el análisis de NEO Consulting. Foto: GEC

Lo que arrojó el estudio de NEO Consulting

El estudio de NEO Consulting agrupó las búsquedas en cuatro categorías que reflejan las distintas necesidades de información de los afiliados o de los futuros afiliados al sistema privado de pensiones: desde quienes recién buscan entender su funcionamiento hasta aquellos que evalúan cambiar de administradora o retirar sus fondos.

La primera categoría corresponde a las consultas informativas, centradas en comprender qué es una AFP, cómo funciona el sistema previsional, qué tipos de fondos existen y cómo se calculan las comisiones. El experto aseveró que estas preguntas pueden ser especialmente relevantes para los jóvenes que recién comienzan a trabajar y necesitan familiarizarse con el sistema.

En este tipo de búsquedas, Prima AFP ocupa el primer lugar en visibilidad tanto en Gemini como en ChatGPT. Sin embargo, las siguientes posiciones varían según la plataforma. En Gemini, le siguen AFP Habitat, AFP Integra y Profuturo AFP, mientras que en ChatGPT el segundo puesto corresponde a AFP Integra, seguida de AFP Habitat y Profuturo AFP.

Una vez que el usuario comprende cómo funciona el sistema, surge una segunda necesidad: comparar las administradoras para conocer cuál ofrece mejores condiciones, qué rentabilidad registra cada una o qué beneficios brindan. “Uno, cuando ya entiende qué es una AFP, quiere poder saber un poco más acerca de las mismas y qué beneficios te ofrece cada una”, expresó Mejía.

En esta categoría, AFP Habitat toma la delantera y ocupa el primer lugar tanto en Gemini como en ChatGPT, principalmente por su asociación con indicadores históricos de rentabilidad de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). AFP Integra aparece en segundo lugar en ambas plataformas. La diferencia se encuentra en las dos posiciones restantes: Gemini ubica a Prima AFP por encima de Profuturo AFP, mientras que ChatGPT invierte ese orden.

La tercera categoría está vinculada con el traspaso entre AFP. En este caso, las consultas provienen de usuarios que evalúan cambiar de administradora y buscan resolver dudas sobre cuál les conviene elegir, qué entidad cobra menores comisiones o cómo realizar el trámite por internet.

A diferencia de las categorías anteriores, aquí los dos motores de inteligencia artificial coinciden plenamente en sus resultados: AFP Integra lidera la visibilidad, seguida de Prima AFP, AFP Habitat y Profuturo AFP. Es decir, Integra es la administradora con mayor presencia en las respuestas dirigidas a quienes consideran trasladar sus fondos.

Por último, la cuarta categoría comprende las consultas relacionadas con el retiro de fondos, que incluyen preguntas sobre el acceso a retiros extraordinarios, la edad de jubilación, los procedimientos para presentar una solicitud, los cronogramas de pago y los plazos establecidos.

En este último grupo, el liderazgo vuelve a dividirse. Prima AFP ocupa el primer lugar en Gemini, seguida de AFP Integra, mientras que en ChatGPT ocurre lo contrario: Integra encabeza las respuestas y Prima queda en segundo puesto. Por su parte, AFP Habitat mantiene la tercera posición en ambas plataformas y Profuturo AFP se ubica en cuarto lugar.

“En conjunto, los resultados muestran que ninguna administradora lidera todas las categorías, sino que su visibilidad depende del tipo de información que busca el usuario. Prima AFP destaca en las consultas informativas, AFP Hábitat en las comparativas y AFP Integra en aquellas relacionadas con los traspasos”, refirió.

En contraste, Profuturo AFP registra la menor visibilidad del grupo, al ocupar el último lugar en las cuatro categorías analizadas en Gemini y en tres de las cuatro evaluadas en ChatGPT.

Claves

Fuentes de información: Mejía subrayó que tanto ChatGPT como Gemini no se limitan a revisar las páginas web de las administradoras de fondos como cuente de información, sino que también recurren a información oficial de la SBS, medios especializados y otras fuentes digitales.

Mejía subrayó que tanto ChatGPT como Gemini no se limitan a revisar las páginas web de las administradoras de fondos como cuente de información, sino que también recurren a información oficial de la SBS, medios especializados y otras fuentes digitales. Redes sociales: Además de las canales oficinales, los motores de IA también usan como insumo de información las experiencias compartidas por los usuarios en redes sociales, como Facebook, YouTube, Instagram o TikTok.

Además de las canales oficinales, los motores de IA también usan como insumo de información las experiencias compartidas por los usuarios en redes sociales, como Facebook, YouTube, Instagram o TikTok. Presencia digital : Para Ramos Mejía, este escenario también plantea un cambio en la forma en que las empresas deben trabajar su presencia digital. “Ya no basta con publicar información sobre sus productos o servicios en sus propias páginas web, sino que cobra importancia contar con fuentes de referencia, indicadores verificables y una presencia en las conversaciones digitales de los usuarios”, subrayó.