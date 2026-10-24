La visibilidad de las AFP varía según la consulta que se realice en los motores de búsqueda de ChatGPT y Gemini. Foto: Andina
La visibilidad de las AFP varía según la consulta que se realice en los motores de búsqueda de ChatGPT y Gemini. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Google ya no es la única puerta de entrada para quienes buscan información financiera. Cada vez más, la inteligencia artificial comienza a ganar espacio entre los peruanos que quieren resolver dudas sobre cómo administrar su dinero y prepararse para la jubilación. Un estudio de NEO Consulting analiza este cambio a través del Answer Engine Optimization (AEO), una metodología orientada a comprender cómo las marcas aparecen en las respuestas que ofrecen los motores de búsqueda basados en inteligencia artificial. ¿Qué revela este análisis sobre las cuatro AFP del mercado peruano?

TE PUEDE INTERESAR

Congreso de Perú y Meta evalúan cooperación en inteligencia artificial y seguridad digital
Inteligencia artificial: del uso al resultado empresarial
Gobierno chino insta a su Ejército a acelerar el uso militar de la inteligencia artificial

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.