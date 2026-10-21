La compañía opera en toda Latinoamérica, con foco en México, Colombia, Argentina y Perú, aunque concentra sus esfuerzos en los dos primeros. (Foto: Crehana)
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Edgar Velito
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Crehana nació en el 2016 como una plataforma de cursos en línea para usuarios individuales y en el 2021 cerró la mayor ronda Serie B para una edtech en América Latina. Cuatro años después de reorientarse hacia las empresas, la compañía ya no se define como una edtech, sino como un proveedor de software para áreas de recursos humanos y operaciones. ¿Qué cambió en su negocio y hacia dónde apunta?

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