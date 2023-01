¿Cuánto ha crecido la línea B2B?

Tuvimos un crecimiento muy agresivo. Hemos crecido siete veces versus el 2021 y terminamos el año con una cartera de 1,200 compañías, principalmente de México, Colombia, y Perú. También adquirimos dos empresas que se sumaron a la visión que tenemos y nos están dando una oferta de productos mucho más amplio arrancando este año.

Si comparamos el inicio del 2022 con el del 2023, ¿qué ha cambiado?

Al inicio del 2022 lo único que ofrecíamos a empresas era un catálogo de contenido para que, a través de nuestro software, puedan armar rutas de aprendizaje y “upskillear” (perfeccionar) o “reskillear” (recapacitar) a sus equipos. Hoy estamos ofreciendo productos adicionales que trajeron los M&A’s que hicimos el año pasado.

¿Qué están ofreciendo ahora?

Uno es un software de gestión de aprendizaje para que las empresas puedan, mediante nuestra tecnología, construir sus propias universidades corporativas. En segundo lugar, tenemos una plataforma de gestión de experiencias donde se puede hacer un ambiente “gamificado” para los colaboradores. Es como crear una especie de aprendizaje colaborativo interno en el que puedes generar experiencias de alto engagement.

¿Y los otros?

Luego tenemos la solución de talentos en el que ofrecemos un producto de Clima y Desempeño laboral. La propuesta de Crehana hacia adelante es que podamos mezclar el mundo del aprendizaje con el mundo de desarrollo de talento porque creemos que están muy ligados.

Con esos nuevos productos, ¿qué proyección de crecimiento tienen para este año?

Nuestro primer objetivo en realidad es buscar la rentabilidad. En cuanto a crecimiento, estamos apuntando al doble del 2022. Tenemos un plan para hacerlo, pero a la vez queremos ser eficientes con nuestras inversiones para que podamos lograr los dos objetivos.

¿Qué sectores son los que tienen mayor demanda en el B2B?

La primera es servicios financieros y banca, la segunda es manufactura e industria pesada que también tienen un volumen de empleados fuerte. Luego tenemos consumo masivo y retail. Esas son las cuatro industrias donde vemos mas tracción. Y hay una quinta que es el sector educación, que también está empezando a usar nuestros productos.

¿Cuál es la estrategia para abordar estos sectores?

Nuestra estrategia es enfocarnos en las empresas que tienen entre 350 y 5,000 empleados. Sí tenemos empresas que tienen mas de 5,000 empleados en nuestra cartera y también tenemos un plan para atraerlas con nuestros productos, pero el 60% a 70% del plan es crecer en el segmento de 350 a 5,000 en el 2023.

En el pasado han tenido alianzas, como con Asbanc. ¿Es algo que van a repotenciar este año?

Sí, la línea de partnership es algo que vamos a impulsar no solo con asociaciones, sino con otras compañías con las que podamos generar alianzas para tener productos mas robustos para nuestros clientes.

¿Qué tipo de compañías?

Por ejemplo, como estamos enfocados en desarrollo de talento, queremos ver posibilidad de aliarnos con otra compañía que pueda ofrecer un software de gestión de planilla o de trabajadores. También estamos explorando alianzas comerciales en las que podamos cerrar acuerdos con terceros que puedan revender a sus clientes, como cajas de compensación o compañías que otorgan beneficios a otras empresas.

¿Hay planes para seguir adquiriendo otras empresas?

No tenemos en la mira salir al mercado a hacer adquisiciones, sino buscar la integración de las compañías que ya tenemos. La estrategia de adquirir otras empresas es algo que nos gusta, pero este es un año diferente.

En cuanto a la línea B2C, en una entrevista pasada sostuvo que la idea era terminar el 2022 con 8.5 millones de usuarios. ¿Cuál es el objetivo para este año?

No hemos puesto un objetivo porque no vamos a priorizar esa línea. En Crehana todo el foco está puesto en el B2B. Las decisión que tomamos el año pasado fue esa. Las personas pueden entrar a Crehana.com y comprar cursos, suscripciones y tenemos un equipo de atención para que orgánicamente lo hagan, pero ya no estamos invirtiendo en marketing ni en la atracción de usuarios. Hemos sacado todas esas inversiones y nos hemos enfocado en atraer empresas. Creemos que a través de las empresas podemos lograr el objetivo de ayudar a que las personas crezcan en lugar de ir uno a uno.

¿Cuánto representa porcentualmente los ingresos del B2B ahora?

El 80%.

¿Siguen siendo los mercados más importantes México, Colombia y Perú?

Sí, en ese orden. Esos son los mercados que van a ayudarnos en nuestra meta de crecimiento para el 2023. Otros mercados van a crecer más rápido a nivel de porcentaje como Chile y Argentina, pero a nivel volumen serán los tres que mencioné.

¿Cómo va el ingreso a Europa?

Por ahora no le vamos a dar prioridad. Tampoco a la expansión a Brasil, que la hicimos el año pasado. Creemos que podemos tener más retorno de la inversión en los mercados que ya conocen la marca.

¿Hay planes para levantar capital?

Por ahora no.