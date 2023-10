En una era donde la tecnología avanza a un ritmo acelerado, el desarrollar las habilidades digitales de la fuerza laboral se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito empresarial. La revolución tecnológica sigue transformando la manera en que operan las empresas, y aquellas que no logran adaptarse corren el riesgo de quedarse atrás. Con el 61% de los trabajadores actuales de las empresas careciendo de habilidades digitales según el estudio “Talento Digital en el Perú 2023″, se hace evidente que debemos abordar esta brecha de habilidades sin demora.

¿A qué me refiero con habilidades digitales? En el mismo estudio señalado anteriormente, indican que las habilidades digitales pueden ser básicas o avanzadas. En el caso de las primeras son aquellas necesarias para poder hacer uso de computadoras y software. Las últimas, son para modificar soluciones digitales o de software a través de la programación.

Entonces, a pesar que estamos viviendo en una era llena de avances tecnológicos, las habilidades digitales necesarias para aprovechar al máximo estas innovaciones son escasas. Según CEPAL (2021), alrededor del 30% de la población del país cuenta con habilidades digitales básicas, y solo el 10% posee habilidades digitales avanzadas. Este desequilibrio en la preparación digital se ha convertido en un desafío común que las empresas deberían abordar, y aquí menciono tres razones del por qué hacerlo:

Mantiene la relevancia: En un mundo en constante evolución, las habilidades digitales son la clave para mantenerse relevante. Los colaboradores con habilidades digitales sólidas son personas invaluables para cualquier empresa.

Mejoran la productividad: El desarrollo de habilidades digitales facilita el uso de herramientas digitales y de automatización, lo que impulsa la productividad al liberar tiempo para tareas de mayor valor agregado.

Fomenta la innovación: Las habilidades digitales empoderan a los colaboradores para abordar desafíos empresariales de manera creativa y fomentar la innovación.



Solo para dar un ejemplo, desde Kaudal hemos medido las oportunidades de automatización de más de 1,000 personas en más de 100 empresas en Latinoamérica y descubrimos que la tarea que más tiempo les quita es sencillamente “copiar y pegar datos manualmente (ej. entre hojas de cálculo)”. El 84% de las personas encuestadas lo hacen y señalan que le dedican más de 10 horas en promedio al mes. Es increíble ver todos los casos de personas que reciben correos con información que luego pasan a un excel, o información que descargan de programas como SAP todos los días, para luego hacer un reporte.

La realidad es que existe tecnología que cualquiera puede usar para evitar estas tareas; sin embargo, en muchas ocasiones las empresas restringen herramientas externas o softwares novedosos por temas de seguridad. No obstante, estas mismas empresas cuentan con herramientas low-code o no-code, a las cuales sus colaboradores suelen tener acceso y ya están pagadas dentro de la suscripción de software. El problema es que en algunas ocasiones la interfaz no es tan amigable, o no hay incentivos adecuados para mejorar la operación actual.

Si se quiere colaboradores más digitales, que puedan tener autonomía cuando requieran mejorar su trabajo con tecnología, se debe pensar en una estrategia de formación, y quizás no solo en acciones aisladas o esporádicas. Aquí algunas cosas que tener en cuenta:

Identificar las necesidades de formación. Es bueno tener un diagnóstico de la situación, no solo del nivel digital de tus colaboradores, sino también del potencial de automatización que puede tener la organización si es que estos colaboradores automatizaran solos su trabajo. De esta manera, se puede crear un caso de negocio que justifique, de manera tangible, la inversión en su formación.



En Kaudal creemos que Talento Digital somos todos, todas las personas tienen el potencial de crear con tecnología, solo hay que dar los espacios e incentivos correctos para potenciar a tus colaboradores.