Así, las empresas pueden desarrollar sus operaciones comerciales, como prestación de servicios, licitaciones, adelanto de efectivo, entre otros. Las compañías de seguros también, ofrecen cartas fianzas y cauciones.

A diciembre del 2023, el monto total de cartas fianzas emitidas por los bancos alcanzó los S/ 57,923.95 millones, mostrando un avance de 2.96% respecto a igual periodo del 2022 (S/ 56,261.32 millones), de acuerdo con información difundida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ( SBS ).

Este avance obedeció, principalmente, a obras de infraestructura de inversión pública, dijo el gerente de División de Productos y Servicios para Empresas del Banco Interamericano de Finanzas ( BanBif ), José Risi. “Por nuestro lado, eso explicó el crecimiento de fianzas”, agregó.

“Observamos que las cartas finanzas están muy relacionadas a garantizar proyectos, por lo general, de infraestructura vinculados a la construcción, y en algunos casos, también, por el otorgamiento de ciertas concesiones por parte del Estado, por ejemplo, lotes de explotación, etc.”, dijo.

El año previo hubo nuevas emisiones de cartas fianzas, así como renovaciones, dijo Risi.

Según el Banco Central de Reserva del Perú ( BCRP ), en su reporte de Inflación de marzo del 2024, la inversión privada se contrajo 7.2% y la inversión pública avanzó 1.4% el año pasado. En tanto que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que la economía peruana registró una caída de 0.55% en el 2023.

A marzo del 2024, tal garantía de financiamiento sumó S/ 55,295.90 millones, lo que representó un avance de 1.56% respecto a similar lapso del 2023, cuando las cartas fianzas llegaron a S/ 54,445.04 millones, según cifras de la SBS.

Durante estos primeros meses (del año) el comportamiento fue similar al primer trimestre del año pasado, y lo que impulsó ese desempeño fue el sector de la construcción, comentó. “Vemos que hubo operaciones nuevas (en cartas fianzas) y esperamos eso se mantenga”, refirió.

Así, el producto bruto interno ( PBI ) peruano registró un crecimiento de 2.1% en el primer bimestre de este año, de acuerdo con el INEI. Según el FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus, en su informe de abril del 2024, estimó que la economía peruana habría crecido 1.8% en el primer trimestre de este año.

En el primer trimestre del año pasado, el PBI peruano se redujo 0.4% respecto a igual lapso del 2022, en un contexto de agudización de los conflictos sociales y eventos naturales adversos, según el INEI .

En ese sentido, Risi proyectó que este año las cartas fianzas crezcan al menos lo mismo que en el 2023, alentadas un poco por la reactivación de la inversión en infraestructura, el rubro de la construcción, entre otros proyectos grandes que puedan surgir.

Para este año, la autoridad monetaria previó, en su último reporte de Inflación, un crecimiento de 2.3% y 4% para la inversión privada e inversión pública, respectivamente. En tanto que el FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus estimó una expansión de la economía peruana de 2.4% para el 2024.

Por su parte, el docente de finanzas de la Universidad ESAN , Edmundo Lizarzaburu, sostuvo que hay una contracción en la oferta y la demanda de productos, lo que ha hecho que las líneas de créditos no hayan sido tan altas y eso, a su vez, ha ocasionado que las cartas fianzas no hayan sido tan representativas.

Además, no habido habido un gran frente de inversión en infraestructura por parte del Estado , por lo que estos instrumentos (las cartas fianzas) no han tenido requerimientos como en otros años anteriores, agregó.

El crecimiento que se espera no está en los niveles que se requiere y si a eso se le suma que el ministro de Economía anunció que es probable que no se cumpla la meta de déficit fiscal, los inversionistas y las empresas mantendrán, de manera cauta, sus inversiones, lo que haría que las cartas fianzas no sean muy demandadas, manifestó.

Cartas fianzas a 180 días son las que más se utilizan

Los principales sectores demandantes de cartas fianzas (en los bancos) en términos de cantidad son la construcción , y ventas y comercio al por mayor, mencionó Risi.

Los plazos de las cartas fianzas están relacionados a los términos de los contratos, es decir, si a un cliente se le asigna una obra a ser entregada en 180 días, entonces, su carta fianza tiene ese plazo de duración más unos días para que se pueda efectuar la verificación, validación y confirmación de la entrega satisfactoria de la obra, explicó.

El plazo que más se usa en cartas fianzas es el comentdo en el párrafo previo más unos días que las empresas necesitan para verificar que las obras estén correctas y se puedan efectuar las devoluciones, y por lo general, los plazos no exceden el año.

En las cartas fianzas los flujos de pagos están identificados, a diferencia de, por ejemplo, la toma de pagarés para traer mercaderías para inventario, pues en esta última no se está seguro de a quienes se venderá, refirió.

Firmas prefieren tomar cartas fianzas con bancos

Si bien las cartas fianzas son ofrecidas tanto por bancos como aseguradoras, las empresas optan por tomar estos avales con los primeros, posiblemente, porque ya tienen una relación de diferentes operaciones, comentó.

Las aseguradoras colocaron S/ 455.98 millones en primas netas de seguros de caución y fianzas que avalan obligaciones crediticias y otras obligaciones en el 2023, según cifras de la SBS. De esa cifra, S/ 155.1 millones fueron cauciones y, las fianzas sumaron S/ 300.88 millones.

En lo que va del año, a marzo, las firmas de seguros colocaron S/ 58.07 millones en primas netas de caución y fianzas que avalan obligaciones crediticias y otras obligaciones, de acuerdo a información difundida por el regulador del sector.

BanBif con cartas fianzas 100% digital a clientes

En los últimos años, BanBif estuvo trabajando para ofrecer cartas fianzas 100% digitales a los clientes que solicitan sus emisiones o renovaciones, y en marzo se estuvo en marcha blanca, y desde este mes ya opera este producto a fin de mejorar la experiencia de las empresas , indicó el ejecutivo.

