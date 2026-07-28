Talana fue adquirida hace menos de un año por Visma, el gigante tecnológico noruego con foco en recursos humanos y finanzas. (Foto: Difusión)
Talana fue adquirida hace menos de un año por Visma, el gigante tecnológico noruego con foco en recursos humanos y finanzas. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Talana, la startup de gestión de recursos humanos (HR Tech) de origen chileno, atraviesa una etapa de aceleración en el mercado peruano. En conversación con Gestión, Daniel Abusabal, country manager de la empresa en Perú, detalló el balance del primer semestre de 2026 y los planes de crecimiento de la compañía para lo que resta del año.

TE PUEDE INTERESAR

Kupos.pe: la empresa de pasajes online que conquistó Perú y ahora apunta al Nasdaq
Startup acelera expansión con Volvo, Hyundai y Primax: la ruta de su red de carga eléctrica
La estrategia de Buk: elevar market share en Perú y expansión hacia el sur

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.