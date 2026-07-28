Abusabal explicó que la organización se encarga de digitalizar y simplificar los procesos del área de recursos humanos dentro de las empresas, con un ecosistema que abarca la gestión de personas, la nómina, el control de asistencia y turnos, y la firma electrónica, además de módulos de talento como clima laboral, desempeño y capacitaciones.

“En Talana, en Perú, estamos en plena etapa de aceleración del negocio. Los últimos tres años hemos venido duplicando el negocio”, señaló.

El ejecutivo indicó que la meta para este año es volver a duplicar el negocio en Perú, lo que se traduce en un crecimiento a triple dígito, tanto en facturación como en número de clientes. Sobre el balance del primer semestre, afirmó que ha sido positivo y que la compañía se mantiene alineada a ese objetivo.

“Hemos adquirido una muy buena base de clientes y eso nos está permitiendo expandir la facturación del negocio”, indicó.

Daniel Abusabal, country manager de Talana en Perú

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Talana suma 2,500 clientes en la región y afina su estrategia tras compra de Visma

A nivel regional —Chile, Perú y otros países con presencia menor— la empresa supera los 2,500 clientes que utilizan la plataforma para procesar su nómina, gestionar personas o medir el clima laboral. Abusabal precisó que Talana atiende a diversos sectores, entre ellos outsourcing y BPO, retail, recursos naturales, industriales, servicios profesionales y logística.

Sobre la situación de la empresa, el country manager explicó que a nivel regional Talana es una compañía consolidada y rentable, mientras que la operación de Perú se mantiene en fase de inversión y expansión. Añadió que, sumadas ambas operaciones, la compañía es rentable.

Abusabal recordó que Talana fue adquirida hace menos de un año por Visma, el gigante tecnológico noruego con foco en recursos humanos y finanzas. Según explicó, la estrategia del grupo pasa por mantener la autonomía operativa de las compañías que adquiere, sumando capacidades globales.

“Visma busca que cada compañía siga operando a la manera en la que lo ha venido haciendo. Le suma capacidades globales a la operación: es experto en tecnología, en producto, en ciberseguridad, en go to market. Eso hace que las capacidades de Talana se repotencien”, manifestó.

El ejecutivo detalló que, antes de ser adquirida por Visma, Talana compró dos empresas: People First, especializada en soluciones de clima y desempeño, y Nivelat, enfocada en capacitaciones.

“Cuando nos compra Visma, pusimos un poquito en hold esas nuevas adquisiciones, pero eso no quiere decir que mañana más tarde no podamos seguir un camino similar al que hemos venido en el pasado”, precisó.

La empresa se encarga de digitalizar y simplificar los procesos del área de recursos humanos dentro de las empresas.

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Talana lanza Talía, su ecosistema de IA, y busca “ganarle al Excel” en RR.HH.

De cara al mercado, Abusabal identificó tres grandes tendencias en recursos humanos: la inteligencia artificial, el People Analytics y el creciente enfoque en habilidades blandas. En esa línea, anunció el lanzamiento de Talía, el ecosistema de inteligencia artificial de la compañía, dividido en tres bloques: la parte administrativa, la parte de talento y la reportería.

“La inteligencia artificial es una ola a la que hay que subirse. El que no se suba, se queda rezagado”, expresó. Añadió que la solución permitirá a las empresas reducir horas hombre y automatizar procesos.

El ejecutivo explicó que uno de los principales retos de la digitalización sigue siendo desplazar herramientas manuales todavía extendidas en las empresas. “Usualmente estos clientes suelen utilizar Excel como su principal herramienta para la gestión de recursos humanos. Creemos que la tarea es ganarle al Excel”, comentó.

Sobre los regímenes laborales en Perú, señaló que Talana cubre al 100% el régimen general y el mype, mientras que otros como el agrario, construcción o minero los cubre de manera parcial en lo referido a nómina, aunque el resto de sus soluciones aplica sin restricciones.

“Si existe una empresa en el régimen minero, lo que Talana no puede cubrir es solamente la nómina. Para todo el resto de soluciones, Talana sí puede cubrirlo. De hecho, tenemos clientes mineros”, puntualizó.

“Hay una oportunidad para cubrir al 100% estos otros regímenes. Estamos ponderando escenarios porque finalmente los recursos son finitos y hay que tomar la mejor decisión“, añadió.

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Talana va por 200,000 usuarios al 2028 y no descarta entrar al sector público

Consultado por los planes de crecimiento, Abusabal indicó que la empresa seguirá robusteciendo el producto, contratando talento e invirtiendo de manera cuidadosa.

“El producto es la esencia de Talana y cada vez tenemos que hacerlo más fuerte. Al ser una compañía en proceso de expansión, constantemente estamos contratando, y se vuelve fundamental contratar al mejor talento. Y, finalmente, invertir inteligentemente se vuelve una prioridad”, afirmó.

Aunque la mayor parte de sus clientes se concentra en Lima, la compañía atiende a todo el país y ve oportunidades tanto en el norte como en el sur. El ejecutivo mencionó que el año anterior realizaron eventos en Arequipa y no descartó abrir oficinas fuera de la capital a futuro.

“A futuro es algo a lo que no nos cerramos. Por lo pronto, nuestra base está en Lima, y desde Lima estamos atendiendo a todo el país de la misma manera en que lo haríamos si tuviésemos una oficina en cualquier otra ciudad”, detalló.

En cuanto a nuevos mercados, Abusabal precisó que Talana atiende actualmente solo al sector privado, aunque no descartó ingresar al sector público, al que identifica como una plaza relevante. “Todavía no tenemos clientes ahí, pero eso no quiere decir que no podamos tener uno en cualquier momento”, indicó.

De cara al mediano plazo, la empresa se ha fijado una meta ambiciosa para el mercado local. “Uno de los objetivos que lanzamos hace unos meses es que, para el 2028, lleguemos a tener 200,000 usuarios, es decir, colaboradores de las empresas, utilizando Talana en Perú en su día a día”, puntualizó.

DATO CLAVE.

Propuesta. El ejecutivo remarcó la integración de su plataforma como principal diferencial frente a la competencia: mientras otros proveedores requieren dos, tres o hasta cuatro plataformas distintas, Talana concentra todo su ecosistema de recursos humanos en un solo lugar.

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