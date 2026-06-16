La empresa chilena kupos.pe, fundada en 2014, llegó al mercado peruano en julio de 2025 con una proyección interna de 30 meses para consolidarse. Lo logró en 11 meses. A casi un año de operaciones, la plataforma se posiciona como la mayor del país en venta online de pasajes interprovinciales, con 210 empresas de bus activas, cobertura de más del 90% de rutas domésticas y un volumen de 10,000 pasajes diarios, que equivale al 20% del mercado digital del segmento.

El mercado de transporte interprovincial peruano mueve cerca de US$ 1,200 millones al año, aunque menos del 20% de esas transacciones ocurre en canales digitales. De ese universo online, Kupos ya captura una quinta parte, un ritmo que su CEO, Amit Sodani, califica como inédito para la región. “Teníamos una proyección de más de dos años para llegar a este nivel y lo logramos en once meses”, señaló el ejecutivo al diario.

Parte de ese crecimiento se explica por los acuerdos de exclusividad que la plataforma tiene con siete de las principales empresas del sector, entre ellas Civa, Cruz del Sur y Oltursa, operadoras que no participan en ninguna otra plataforma digital.

“Estas empresas cuidan mucho su marca y tienen protocolos muy exigentes para elegir con quién trabajar. El hecho de que hayan elegido trabajar exclusivamente con nosotros es una señal muy fuerte de la confianza que hemos construido”, explicó Sodani.

Amit Sodani, CEO y founder de Kupos.pe

Tres frentes de expansión Kupos para lo que resta del año

Con el inventario de rutas prácticamente resuelto, el foco de Kupos se desplaza ahora hacia tres frentes. El primero es escalar su participación de mercado: la meta es pasar del 20% actual al 60% del mercado online en los próximos 12 meses, apoyándose en una estrategia de marketing más agresiva.

La compañía ya tiene publicidad en uno de cada ocho buses interprovinciales del país y proyecta llegar a uno de cada cinco o seis antes de fin de año.

El segundo frente es el transporte urbano. Kupos está en conversaciones avanzadas con dos o tres operadores de buses urbanos en Lima y otras ciudades del país, y proyecta hacer un anuncio formal entre septiembre y octubre. La propuesta replica el modelo que la empresa ya opera en Chile, donde gestiona la recaudación electrónica en buses urbanos de al menos 12 ciudades.

“Si no hay efectivo en el bus, ¿cómo vas a extorsionar al conductor? La digitalización del pago no solo es eficiencia, es seguridad”, planteó Sodani. “En Arica, por ejemplo, toda la ciudad ya opera con nuestra tarjeta. El conductor solo conduce, sin manejar plata, sin riesgo”, ilustró.

El tercer frente es financiero. Kupos trabaja en un fondo de US$ 10 millones para ofrecer financiamiento directo a transportistas —tanto para la compra de buses nuevos como para capital de trabajo de corto plazo— a tasas entre 20% y 30% por debajo del mercado. Este producto, que operará como una fintech paralela a la plataforma de pasajes, es el que más avanzado está en negociaciones.

“Un transportista hoy puede llamar a cualquier banco para financiar su flota. Nosotros queremos ser otra opción, con mejores condiciones y con el respaldo de conocer el negocio desde adentro”, señaló el ejecutivo.

Junto con un segundo proyecto (relacionado al transporte urbano) que vincula a autoridades del Estado —del que Sodani prefirió no dar detalles hasta su formalización—, ambas iniciativas podrían sumar US$ 30 millones adicionales de inversión en Perú, sobre los US$ 3 millones ya ejecutados desde su ingreso al país.

Siete empresas —incluyendo Civa, Oltursa y Cruz del Sur— trabajan exclusivamente con la plataforma de kupos.pe.

Nasdaq o private equity: la decisión que define el siguiente capítulo de Kupos

En paralelo, Kupos evalúa dos rutas para levantar capital. La primera es una ronda de US$ 30 millones con inversores privados: tres inversionistas ya tocaron su puerta y la empresa espera cerrar ese proceso antes de octubre. La segunda es un eventual listado en el Nasdaq vía SPAC. “Estamos en la etapa final de definir cuál es el mejor camino. Somos líderes en Chile y en Perú, somos rentables, pero no queremos tomar un riesgo que no corresponde en un mercado con tanta incertidumbre”, afirmó Sodani. La valorización implícita en las negociaciones actuales se ubica entre US$ 320 y US$ 370 millones.

“El transporte terrestre peruano mueve 28 millones de transacciones cada día. Si una empresa logra consolidar la mayor parte de ese negocio, estamos hablando de un unicornio solo en Perú”, reflexionó el CEO. “Por eso no estamos desesperados por expandirnos a otros países. Estamos muy contentos aquí y el mercado todavía tiene muchísimo por desarrollar”, concluyó.

A nivel operativo, Kupos emplea cerca de 200 personas globalmente y entre 20 y 26 en Perú. Si concreta los proyectos en carpeta, incorporaría al menos 150 empleados adicionales solo en el mercado local.

Más datos sobre Kupos.

Cobertura . Kupos opera en más de 250 rutas interprovinciales con presencia en casi todos los departamentos del país, salvo algunas zonas de selva con predominio fluvial.

. Kupos opera en más de 250 rutas interprovinciales con presencia en casi todos los departamentos del país, salvo algunas zonas de selva con predominio fluvial. Alianzas. Siete empresas —incluyendo Civa, Oltursa y Cruz del Sur— trabajan exclusivamente con la plataforma de kupos.pe.

Siete empresas —incluyendo Civa, Oltursa y Cruz del Sur— trabajan exclusivamente con la plataforma de kupos.pe. Tarifa. Kupos no cobra cargos adicionales al precio del pasaje, a diferencia de competidores que suman entre 8% y 10% en fees de conveniencia.

Kupos no cobra cargos adicionales al precio del pasaje, a diferencia de competidores que suman entre 8% y 10% en fees de conveniencia. Global. A nivel global gestiona más de 140,000 transacciones diarias y ha movilizado a más de 100 millones de pasajeros en la región (Chile y Perú).

A nivel global gestiona más de 140,000 transacciones diarias y ha movilizado a más de 100 millones de pasajeros en la región (Chile y Perú). Inversionistas. Entre sus inversionistas figuran Kaufmann (representante de Daimler-Mercedes Benz), la familia Daire (Chilefilms) y Alberto Oltra, CEO de DHL para Sudamérica.

Entre sus inversionistas figuran Kaufmann (representante de Daimler-Mercedes Benz), la familia Daire (Chilefilms) y Alberto Oltra, CEO de DHL para Sudamérica. Plataforma. Las principales empresas del sector operan de forma exclusiva con kupos.pe y hoy uno de cada 8 buses interprovinciales vende a través de su tecnología.

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