Kupos opera en más de 250 rutas interprovinciales con presencia en casi todos los departamentos del país, salvo algunas zonas de selva con predominio fluvial. (Foto: kupos.pe)
Kupos opera en más de 250 rutas interprovinciales con presencia en casi todos los departamentos del país, salvo algunas zonas de selva con predominio fluvial. (Foto: kupos.pe)
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Edgar Velito
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Kupos.pe, filial de la empresa chilena Kupos.cl —dedicada a la venta de pasajes interurbanos— cumple su primer año en el mercado peruano de transporte terrestre de pasajeros y su CEO, Amit Sodani, revela a Gestión los resultados de su operación local, los tres frentes en los que apuesta para crecer en lo que resta de 2026 y los planes de financiamiento que definen el siguiente capítulo de la compañía.

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