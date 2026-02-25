Cada día son más las personas que usan sus billeteras digitales para pagar sus pasajes en transporte urbano, señala el BCP. Foto: difusión
Cada día son más las personas que usan sus billeteras digitales para pagar sus pasajes en transporte urbano, señala el BCP. Foto: difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Cada vez son más los medios de transporte que optan por cobros digitales o pagos con tarjeta recargable. Entre abril y diciembre del año pasado se escuchó el sonido beep de una tarjeta acercándose al validado .

Actualmente, las líneas de transporte urbano que emplean esta modalidad de pago digital son:

Usuarios de El Chino, por ejemplo, pueden recargar su tarjeta con Yape o desde la app del BCP. Foto: Trome
Usuarios de El Chino, por ejemplo, pueden recargar su tarjeta con Yape o desde la app del BCP. Foto: Trome

Según el BCP, los usuarios pueden recargar su tarjeta Movilízate a través de Yape y la app Banca Móvil del BCP de esta manera:

  • En Yape, ingresar a ‘Yapear servicios’ o en la app del BCP, a ‘Pago de servicios’.
  • Buscar a Movilízate e ingresa el número de la tarjeta
  • Colocar el monto a recargar y darle a ‘Listo’.
LEA TAMBIÉN: SBS agiliza trámite de licencia para nuevos bancos, ¿cuál es el nuevo jugador?

Para este 2026 se prevé que el crecimiento en el número de transacciones seguirá “de manera estable”.

El BCP concluye en que la alianza con la Alianza de Empresas de Movilidad Urbana Sostenible (Aemus) busca democratizar el acceso a opciones de pago digitales para reducir el uso de dinero en efectivo.

TE PUEDE INTERESAR

Declaran en emergencia servicio de transporte en rutas nacionales de la Red Vial: Las razones
Pagar pasaje con una sola tarjeta: ATU da primer paso para integrar pagos en el transporte
Empresas de transporte convocarán paro general contra el gobierno ante ola criminal
Grupo de transporte ‘El Rápido’ paralizará operaciones desde el lunes 16 de febrero

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.