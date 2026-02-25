Cada vez son más los medios de transporte que optan por cobros digitales o pagos con tarjeta recargable. Entre abril y diciembre del año pasado se escuchó el sonido beep de una tarjeta acercándose al validado más de 74,000 veces; viajes que se pagaron a través de la tarjeta Movilízate.

Actualmente, las líneas de transporte urbano que emplean esta modalidad de pago digital son: ETUCHISA (popularmente conocida como El Chino), Nueva América, La 50 y Urbanito.

Usuarios de El Chino, por ejemplo, pueden recargar su tarjeta con Yape o desde la app del BCP. Foto: Trome

Según el BCP, los usuarios pueden recargar su tarjeta Movilízate a través de Yape y la app Banca Móvil del BCP de esta manera:

En Yape, ingresar a ‘Yapear servicios’ o en la app del BCP, a ‘Pago de servicios’.

Buscar a Movilízate e ingresa el número de la tarjeta

Colocar el monto a recargar y darle a ‘Listo’.

Para este 2026 se prevé que el crecimiento en el número de transacciones seguirá “de manera estable”.

El BCP concluye en que la alianza con la Alianza de Empresas de Movilidad Urbana Sostenible (Aemus) busca democratizar el acceso a opciones de pago digitales para reducir el uso de dinero en efectivo.