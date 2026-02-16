El grupo empresarial de transporte ‘El Rápido’ anunció que paralizará su operación a partir de estel lunes 16 de febrero, tras el asesinato de uno de sus conductores en el distrito de San Martín de Porres.

En un breve comunicado, señaló que tomó esta medida ante la “falta de garantías para continuar el servicio”. “La vida no se negocia”, enfatizó.

El conglomerado expresó su profunda preocupación por los hechos de violencia y asesinatos de conductores del transporte urbano, situación que también pone en riesgo la vida de los usuarios.

‘El Rápido’ exigió a las autoridades una acción inmediata y eficaz para identificar y capturar a los responsables de los actos criminales, y garantizar la seguridad ciudadana. “Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la paz social “, añadió.

Asesinan a conductor

Un conductor de la empresa de transportes JC Bus, que pertenece al grupo de transporte ‘El Rápido’, falleció tras ser baleado por delincuentes en la cuadra 2 de la avenida Los Próceres, cerca del cruce con la avenida José Granda, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

De acuerdo con las informaciones, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon directamente contra el chofer cuando trasladaba a varios pasajeros.

Como consecuencia de los impactos de bala, el conductor -identificado como Amílcar Raúl Marcano Rodríguez, de nacionalidad venezolana- perdió el control del vehículo y terminó chocando contra la berma central de la vía, informó RPP.

El transportista fue trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros del Callao; pero no puso resistir ante la gravedad de sus heridas.