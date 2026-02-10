Extorsión en el transporte público de Lima y Callao entre 2024 y 2025. Foto: GEC
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

entre agosto de 2024 y diciembre de 2025.

Según el Observatorio de Criminalidad emitido por la entidad,

Respecto a ello, el 67.5% de las víctimas fueron conductores, 22.5% pasajeros y 4.1% cobradores. De este grupo, la mayoría fueron hombres, representando con un 87.6%.

LEA TAMBIÉN: Perú “se hunde” y solo supera a Colombia en seguridad: 4 países bajo el radar

El grupo de 40 a 49 años fue el más afectado, concentrando el 29% de los casos, lo que muestra el impacto en trabajadores en plena edad productiva.

, y en días laborables, de miércoles a viernes.

Foto: Observatorio de Criminalidad - Ministerio Público
LEA TAMBIÉN: Tasa de homicidios sube a 10.7 en 2025, pero Gobierno destaca baja trimestral

En el 97.6% de los casos se usó arma de fuego y en más del 70% los agresores se desplazaron en motocicletas, lo que revela un accionar planificado y rápido.

Cabe recordar que pero más del 77% sigue en etapa preliminar debido al anonimato de los agresores y el miedo de las víctimas en denunciar los hechos.

LEA TAMBIÉN: Extorsión no va a terminar con la estrategia de José Jerí, advierte fiscal Chávez Cotrina
Lugares con mayor número de atentados: Foto: Observatorio de Criminalidad - Ministerio Público
¿Cuál fue el distrito que más registró atentados?

El Observatorio de Criminalidad indicó que cerca de un tercio de los atentados ocurrió en Lima Norte, pero Lima Sur tuvo más víctimas.

En tanto, el distrito de San Juan de Lurigancho registró más atentados, mientras que San Juan de Miraflores más víctimas.

LEA TAMBIÉN: MTC anuncia que publicarán decreto para que licencias de mayor nivel se obtengan en menor tiempo

Así queda la lista de los distritos donde más se registraron atentados:

  • San Juan de Lurigancho: 17
  • San Martín de Porres: 13
  • San Juan de Miraflores: 12
  • Comas: 10
  • Carabayllo: 8
  • Los Olivos: 8
  • Villa María del Triunfo: 7
  • Villa El Salvador: 5
  • Chorrillos: 5
  • Santa Anita: 3
  • El Agustino: 3
  • Independencia: 2
  • Lurigancho-Chosica: 2
  • Pachacámac: 1
  • Lurín: 1
El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público indicó, entre otros datos, que el 67.5% de las víctimas fueron conductores, 22.5% pasajeros y 4.1% cobradores. (Foto: Andina)
