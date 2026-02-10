El Ministerio Público identificó 125 atentados relacionados con casos de presunta extorsión en el transporte público de Lima y Callao entre agosto de 2024 y diciembre de 2025.

Según el Observatorio de Criminalidad emitido por la entidad, estos ataques provocaron 169 víctimas, donde 93 murieron y 76 resultados heridas, principalmente conductores y pasajeros de transporte público.

Respecto a ello, el 67.5% de las víctimas fueron conductores, 22.5% pasajeros y 4.1% cobradores. De este grupo, la mayoría fueron hombres, representando con un 87.6%.

El grupo de 40 a 49 años fue el más afectado, concentrando el 29% de los casos, lo que muestra el impacto en trabajadores en plena edad productiva.

El estudio indicó que los ataques sucedieron sobre todo de noche, con un porcentaje del 61.5%, y en días laborables, de miércoles a viernes.

Foto: Observatorio de Criminalidad - Ministerio Público

En el 97.6% de los casos se usó arma de fuego y en más del 70% los agresores se desplazaron en motocicletas, lo que revela un accionar planificado y rápido.

Cabe recordar que el Ministerio Público abrió 117 investigaciones, en su mayoría por homicidio calificado, homicidio simple y extorsión, pero más del 77% sigue en etapa preliminar debido al anonimato de los agresores y el miedo de las víctimas en denunciar los hechos.

Lugares con mayor número de atentados: Foto: Observatorio de Criminalidad - Ministerio Público

¿Cuál fue el distrito que más registró atentados?

El Observatorio de Criminalidad indicó que cerca de un tercio de los atentados ocurrió en Lima Norte, pero Lima Sur tuvo más víctimas.

En tanto, el distrito de San Juan de Lurigancho registró más atentados, mientras que San Juan de Miraflores más víctimas.

LEA TAMBIÉN: MTC anuncia que publicarán decreto para que licencias de mayor nivel se obtengan en menor tiempo

Así queda la lista de los distritos donde más se registraron atentados:

San Juan de Lurigancho: 17

San Martín de Porres: 13

San Juan de Miraflores: 12

Comas: 10

Carabayllo: 8

Los Olivos: 8

Villa María del Triunfo: 7

Villa El Salvador: 5

Chorrillos: 5

Santa Anita: 3

El Agustino: 3

Independencia: 2

Lurigancho-Chosica: 2

Pachacámac: 1

Lurín: 1