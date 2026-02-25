Red Vial Nacional. Foto Gobierno
l, con el fin de preservar la continuidad del servicio y adoptar intervenciones inmediatas en la infraestructura afectada para garantizar la seguridad de los usuarios.

La declaratoria de emergencia faculta a Provías Nacional a ejecutar, de forma directa o mediante contratistas, las acciones e intervenciones necesarias para recuperar y mantener la transitabilidad y operatividad de los tramos afectados, sin que ello implique un trámite ordinario.

La resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, publicada este miércoles, precisa que la medida está dirigida a rutas nacionales de alto tránsito ubicadas en las regiones de Arequipa, Ica y Piura-Tumbes, identificadas como tramos críticos por la cartera, y responde a informes técnicos sobre el estado actual de la infraestructura vial que alertaron sobre riesgos de interrupción del servicio y afectación a la seguridad de los pasajeros.

La norma ministerial considera que en dichos tramos operan cientos de autorizaciones de transporte, con más de medio millón de usuarios que transitan semanalmente por estas rutas, por lo que la rapidez en la atención de las contingencias viales es fundamental para evitar la interrupción del servicio y preservar la seguridad pública.

En ese marco, las autoridades competentes deberán informar en un plazo determinado sobre las acciones adoptadas en el marco de la declaratoria de emergencia, con el fin de garantizar el seguimiento y la transparencia en la implementación de las medidas que aseguren el libre tránsito y la protección de los ciudadanos.

El Gobierno reafirma que la protección de los usuarios, la seguridad vial y la continuidad del servicio público de transporte terrestre constituyen prioridades fundamentales, y que las acciones adoptadas en el marco de la emergencia buscan responder de manera eficiente a las necesidades de la población.

