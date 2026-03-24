Nasdaq Inc. está profundizando esa apuesta al asociarse con la firma tecnológica de activos digitales Talos. Busca conectar herramientas de trading de criptomonedas y gestión de riesgo con las plataformas que bancos y corredores usan para gestionar colateral y supervisión en acciones y bonos.

A través de la alianza, los clientes de Talos —desde fondos de cobertura hasta corredores minoristas— obtendrán acceso a la plataforma Calypso de Nasdaq. Esta es utilizada por firmas financieras tradicionales para gestionar riesgo, márgenes y requisitos de colateral, según anunciaron las compañías el lunes.

Esta iniciativa forma parte de un impulso más amplio de los principales actores de los mercados de capitales de EE.UU. para integrar la infraestructura cripto en el núcleo del sistema financiero. La Bolsa de Nueva York, rival del Nasdaq, está desarrollando su propio mercado basado en blockchain para el trading continuo de acciones y fondos cotizados tokenizados.

“Estamos viendo adopción de activos digitales en todos los ámbitos y estamos trabajando de forma deliberada para asegurarnos de poder ofrecer las herramientas y la gestión de riesgo”, dijo Roland Chai , presidente de servicios de mercados europeos y jefe de activos digitales en Nasdaq, en una entrevista.

Los mercados tradicionales, como el de acciones que opera de lunes a viernes, y el mercado cripto, que funciona las 24 horas, están comenzando a converger. Los operadores de bolsas buscan trabajar en conjunto para acercar las distintas clases de activos. Para ello, utilizan una combinación de tecnología nueva y existente.

“Ayudamos a las instituciones a extender sus flujos de trabajo existentes de trading, riesgo, colateral y cumplimiento hacia los activos digitales, en lugar de tratar las criptomonedas como un silo separado”, dijo Anton Katz , director ejecutivo y cofundador de Talos. El trabajo con Nasdaq es “evidencia tangible de que ambos mundos están comenzando a converger de verdad”, agregó.

Impulso a la tokenización

Las bolsas tradicionales como Nasdaq han estado buscando formas de ampliar sus horarios de negociación. La tokenización —el proceso de crear representaciones digitales de activos del mundo real en una blockchain— se ha presentado como una solución al problema de Wall Street de mover operaciones y colateral durante todo el día. Esto la acerca al funcionamiento de los mercados cripto.

Sus defensores señalan que la tokenización puede aumentar la liquidez, reducir costos y mejorar la eficiencia de las transacciones en una amplia gama de activos. Sin embargo, su uso real aún no se ha generalizado.

Esta es la presentación de la cripto-moneda Bitcoin con la cuál se paga en la Deep Web. (Foto: Gizmodo)

Nasdaq señaló este mes que estaba trabajando en un diseño de tokens que otorgue a las empresas que cotizan en bolsa un mayor control sobre sus acciones en formato tokenizado. También colabora con la matriz de la bolsa de criptomonedas Kraken en el desarrollo de una puerta de enlace. Esta permitirá que acciones tokenizadas se muevan entre mercados regulados y en blockchain. La Bolsa de Nueva York también está desarrollando un mercado basado en tecnología blockchain para permitir la cotización 24/7 de acciones y fondos cotizados tokenizados.

En septiembre, Nasdaq solicitó a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. la aprobación para modificar ciertas reglas. Estas permitirían que las acciones sean tokenizadas y negociadas en mercados regulados como el suyo. La SEC, cuyo presidente Paul Atkins se ha mostrado a favor de la tokenización, dio su visto bueno este mes.

Talos, proveedor de tecnología de infraestructura institucional para activos digitales, anunció en enero una extensión de US$ 45 millones de su ronda de financiamiento Serie B. Con ello, eleva el total recaudado a US$ 150 millones y sitúa su valoración en US$ 1,500 millones. Entre sus inversores se encuentran Robinhood Markets, BNY y Fidelity Investments.