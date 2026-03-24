Nasdaq se ha asociado con Talos para conectar las herramientas de negociación y gestión de riesgos de criptomonedas con las mismas plataformas que utilizan las empresas financieras tradicionales para gestionar el riesgo, los márgenes y los requisitos de garantía.
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Agencia Bloomberg
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Los operadores de las bolsas más antiguas de Wall Street compiten por integrar infraestructura cripto en el sistema financiero tradicional, con la visión de que ambos mercados avanzan hacia un ecosistema que opere las 24 horas.

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