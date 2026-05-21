La empresa amplió su portafolio hacia estrategia, ventas y tecnología, con la inteligencia artificial como una de sus principales apuestas de crecimiento. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Mambo no es una empresa de tecnología ni una agencia de marketing. Es una firma que acompaña a empresas en sus procesos de cambio: cuando necesitan repensar su estrategia, transformar su cultura, mejorar sus ventas o incorporar inteligencia artificial a su operación. Con 15 años en el mercado peruano, acaba de cerrar su etapa de mayor transformación interna, impulsada por el ingreso del Grupo Crosland. Hoy apunta a su año más ambicioso. ¿Cuáles son sus metas? Su gerente general, Nicolas Aramburú, adelantó a Gestión los objetivos trazados para los próximos meses.

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