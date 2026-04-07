Perú ya cuenta con su primer asistente de inteligencia artificial que ayudará a los viajeros extranjeros a planificar su visita. Así, le permitirá interactuar en tiempo real con el usuario, dándole recomendaciones en base a sus intereses, facilitando el acceso a información confiable de cara a su eventual visita al Perú.

Mincetur y Promperú presentaron el asistente e indicaron que se implementará en el portal Perú Travel. “Marca un hito al ser nuestro país el primer destino en apostar por una herramienta de IA conversacional que acompañará a viajeros y potenciales turistas internacionales en todo el proceso de planificación de su viaje, de manera personalizada, ágil y en múltiples idiomas".

Se posiciona al país como un destino innovador y competitivo a nivel internacional, añaden desde Mincetur y Promperú. Foto: difusión

Según Promperú y el Mincetur, esta herramienta de IA “representa un paso clave en la evolución de la promoción turística del Perú” porque integra tecnología y brinda confianza al viajero.

El asistente virtual ayudará a diversificar la oferta turística, promoviendo destinos más allá de los circuitos tradicionales y visibilizando experiencias vinculadas a segmentos como cultura, naturaleza, aventura, gastronomía y turismo sostenible.