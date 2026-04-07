El Perú se convierte en el primer país de Sudamérica en implementar una herramienta de IA conversacional en su plataforma de turismo. Foto: Promperú
El Perú se convierte en el primer país de Sudamérica en implementar una herramienta de IA conversacional en su plataforma de turismo. Foto: Promperú
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Redacción Gestión
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Perú ya cuenta con su primer asistente de inteligencia artificial que ayudará a Así, le permitirá interactuar en tiempo real con el usuario, dándole recomendaciones en base a sus intereses, facilitando el acceso a información confiable de cara a su eventual visita al Perú.

Mincetur y Promperú presentaron el asistente e indicaron que se implementará en el portal Perú Travel. “ conversacional que acompañará a viajeros y potenciales turistas internacionales en todo el proceso de planificación de su viaje, de manera personalizada, ágil y en múltiples idiomas".

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Se posiciona al país como un destino innovador y competitivo a nivel internacional, añaden desde Mincetur y Promperú. Foto: difusión
Se posiciona al país como un destino innovador y competitivo a nivel internacional, añaden desde Mincetur y Promperú. Foto: difusión

Según Promperú y el Mincetur, esta herramienta de IA “representa un paso clave en la evolución de la promoción turística del Perú”

El asistente virtual ayudará a diversificar la oferta turística, promoviendo destinos más allá de los circuitos tradicionales y visibilizando experiencias vinculadas a segmentos como cultura, naturaleza, aventura, gastronomía y turismo sostenible.

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