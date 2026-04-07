La mediana para precios de las viviendas en San Francisco alcanzó US$ 2.15 millones en marzo, un récord histórico y un alza de 18% frente a un año antes, impulsado por la riqueza generada por startups de inteligencia artificial que ha inundado la ciudad, según la firma Compass Inc.

Los precios de los departamentos también se dispararon, con un aumento de 27% hasta US$ 1.36 millones, según el informe de Compass. Ese nivel quedó apenas por debajo del máximo de US$ 1.37 millones alcanzado en abril de 2022.

“Los cambios económicos generados por la guerra con Irán —como el aumento de tasas de interés y la volatilidad de los mercados financieros— no han afectado la dinámica extremadamente activa del mercado en San Francisco, que está siendo impulsada por el nuevo empleo y la riqueza generada por el auge de las startups de IA”, dijo Patrick Carlisle , analista jefe de mercado de Compass, en el informe.

El fuerte aumento de precios en San Francisco contrasta con un modesto incremento del 0,8% en los precios en Estados Unidos durante el año hasta marzo, según los datos de Zillow Group Inc.

Empresas de inteligencia artificial como OpenAI y Anthropic PBC han generado una nueva fiebre del oro en San Francisco, y sus empleados están destinando su riqueza a la compra de viviendas en la ciudad, donde hay poca construcción de nuevas unidades.

Al menos 22 casas se vendieron por más de US$ 5 millones en marzo, un récord mensual, según Compass. Además, 24 ventas de departamentos superaron los US$ 3 millones, también un máximo histórico mensual.

El aumento de precios en San Francisco contrasta con el incremento de apenas 0.8% en EE.UU. en el año hasta marzo, según Zillow Group Inc. El máximo anterior para las viviendas en la ciudad californiana fue en abril de 2022, cuando los compradores se apresuraron a cerrar operaciones antes de que las tasas de interés se dispararan.