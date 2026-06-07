La Defensoría del Pueblo informó que, habiendo revisado su sistema a nivel nacional “Click Electoral” con un reporte de 4,580 incidencias, las cédulas con rayaduras detectadas comprometieron a un promedio 20 mesas de sufragio, las cuales han sido sustituidas y no han tenido efecto adverso en los ciudadanos, con lo cual, descartó el uso sistemático de un posible intento de fraude en el marco de la segunda vuelta electoral.

No obstante, insistieron en advertir a los ciudadanos que van a sufragar a nivel nacional que verifiquen que sus cédulas se encuentren sin rayaduras ni enmendaduras, para evitar la nulidad de sus votos.

“En nuestro comunicado precedente alertamos tener cuidado, como lo hacemos ahora, sin que eso comprometa la actuación de ninguna organización política en contienda y menos a las autoridades del sistema electoral”, añadió mediante un breve comunicado.

Horas antes, la Defensoría exhortó a la ciudadanía a verificar el estado de sus cédulas y a denunciar de inmediato cualquier marca o alteración previa, en el marco de la jornada.

“Toda vez que ello podría acarrear la nulidad del voto y vulnerar el derecho a la libre expresión de la voluntad popular”, informó a través de su cuenta X.

La entidad “denunció” que se trataría de un intento de fraude al pretender anular votos mediante la colocación de marcas en las cédulas de votación antes de su emisión por parte de la ciudadanía.

JNE se pronuncia

Roberto Burneo, jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que las cédulas de votación marcadas que se han registrado en algunos puntos de votación han sido reemplazadas.

“Se han reemplazado las cédulas de votación marcadas (...) Una vez detectado el marcaje, se reemplazan”, dijo a la prensa.

“Rechazamos cualquier narrativa que intente deslegitimar el proceso”, puntualizó.