Un proyecto de ley presentado en el Congreso propone establecer restricciones para el acceso de ciudadanos extranjeros a determinados puestos del sector público vinculados con la seguridad nacional, el manejo de información clasificada y funciones consideradas estratégicas para el Estado peruano. La iniciativa busca fijar límites específicos en áreas como defensa, inteligencia, control migratorio y sistema electoral.

La propuesta legislativa fue presentada por el congresista Wilson Soto, bajo el proyecto de ley N.° 14645/2025-CR denominado “Ley que restringe el ingreso de extranjeros al servicio público para evitar el manejo de información clasificada, datos sensibles o funciones vinculadas a la seguridad nacional”. El texto señala que la medida busca fortalecer los controles sobre cargos vinculados a sectores críticos del Estado.

¿Qué cargos quedarían restringidos?

Entre las restricciones absolutas planteadas figuran los cargos en organismos del Sistema de Defensa Nacional y del Sistema de Inteligencia Nacional con acceso a información clasificada como “secreto nacional” o “ultrasecreto”, así como puestos operativos y estratégicos en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. También alcanza a personal encargado de instalaciones críticas, funciones de control migratorio, inteligencia antiterrorista y servidores del sistema electoral.

Asimismo, la iniciativa propone que el Poder Ejecutivo apruebe y actualice cada año, mediante decreto supremo, una lista de puestos críticos donde no podrá laborar personal extranjero, incluyendo entidades como Superintendencia Nacional de Migraciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Jurado Nacional de Elecciones, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Ministerio de Defensa del Perú y el Ministerio del Interior del Perú.

El proyecto propone restricciones para cargos vinculados a seguridad nacional y manejo de información clasificada. Foto: Captura Congreso.

El proyecto también incorpora mecanismos de evaluación de seguridad para determinar la idoneidad y confiabilidad de quienes accedan a información sensible. Estas revisiones incluirían antecedentes penales, policiales y migratorios, análisis patrimonial y verificación de posibles vínculos con organizaciones que puedan afectar la seguridad nacional.

Sanciones y sustento de la iniciativa

Según la exposición de motivos, la iniciativa sostiene que la legislación actual no contempla una regulación integral sobre restricciones aplicables a extranjeros en cargos estratégicos del Estado. El documento añade que la propuesta no plantea una prohibición general para el acceso de extranjeros al empleo público, sino limitaciones focalizadas en funciones consideradas críticas para la soberanía y el interés nacional.