Sebastián Ausin, country manager de Buk en Perú, señaló que la compañía cerró el primer trimestre con un crecimiento de 40% en ingresos y de 50% en número de clientes, con lo que alcanzó 1,500 empresas y más de 300,000 colaboradores que utilizan su plataforma.

“El mercado peruano ha ganado impulso y estamos cerrando cerca de 100 empresas al mes. Desde fines del año pasado y comienzos de este año hemos incorporado más compañías con más de 1,000 colaboradores. Ahora estamos enfocados en trabajar con empresas de mayor tamaño”, indicó a Gestión, tras asegurar que este trimestre ha sido el mejor que cualquier otro en la historia de Buk Perú.

“Probablemente, al cierre de este año alcanzaremos resultados significativamente mayores a los registrados en años anteriores”, afirmó.

La empresa ha consolidado su presencia en sectores clave en Perú. Uno de ellos es el gastronómico, donde ha logrado una participación relevante. “Ha habido una mayor adopción de tecnología para la gestión de personas en este rubro. Eso refleja que el sector está poniendo mayor atención en ofrecer buenas condiciones laborales a sus trabajadores”, comentó.

Según el ejecutivo, la mayor penetración de la compañía en el mercado peruano le permite seguir reforzando sus inversiones en el país. “Perú, junto con Chile, es uno de los países con mayor adopción de software de planillas y control de asistencia. Esto responde a una fuerte necesidad del mercado, debido a la complejidad de la legislación laboral y al alto nivel de fiscalización”, explicó.

Sebastián Ausin, country manager de Buk Perú.

Buk amplía portafolio en Perú tras avance de asistencia y capacitaciones

La demanda por soluciones específicas marca la pauta dentro del portafolio de Buk. Entre los productos con mayor adopción destacan los módulos de planilla y asistencia, utilizados por el 70% de sus clientes.

“Lanzamos el módulo de asistencia de forma simultánea en México, Colombia y Perú; en Chile ya estaba disponible. Perú fue el país con mayor adopción de esta herramienta, que permite gestionar la asistencia de los colaboradores”, resaltó el ejecutivo.

Sin embargo, la compañía ha observado un creciente interés, especialmente entre empresas medianas y grandes, por incorporar módulos de desempeño y capacitaciones.

“El módulo de capacitaciones ha tenido un crecimiento importante, tanto en la gestión de cursos para los colaboradores como en la tienda de cursos. Esto muestra que la formación sigue ganando espacio y eso es positivo, porque contribuye a elevar la productividad del país”, comentó.

Con miras a ampliar su portafolio, Buk tiene en cartera dos módulos adicionales; uno de ellos ya se promociona en su casa matriz y estará disponible en sus otros mercados, incluido Perú, hacia fines de este año o inicios del próximo.

“Se trata de un software financiero para la gestión de pagos a proveedores, tesorería y reembolso de gastos corporativos. Corresponde a una empresa chilena que adquirimos el año pasado. Para nosotros tiene sentido incorporar tecnología y seguir mejorándola”, explicó.

Su otro nuevo módulo, enfocado en People Analytics, permitirá acceder a datos e indicadores de recursos humanos, disponibles para el área de gestión de personas de las empresas. Su lanzamiento está previsto para este año en todos los países donde opera la compañía.

Buk proyecta elevar su participación y evalúa oficinas en Arequipa

Los planes de expansión de Buk consideran mayor presencia en regiones. La compañía evalúa la apertura de oficinas en el sur del país.

“Tenemos Bukers (colaboradores) en Perú, especialmente en Arequipa, por lo que estamos evaluando abrir una oficina en esa ciudad. Como ya contamos con un equipo importante allí, podría justificarse alquilar un espacio para fortalecer nuestra presencia regional”, adelantó.

Además de Arequipa, la empresa también tiene participación en Cusco y Trujillo, y viene explorando oportunidades de crecimiento en Piura.

En cuanto a su posición financiera, Ausin sostuvo que la empresa dejó la etapa de startup y opera con recursos propios, descartando una nueva ronda de inversión. “Hoy tenemos más de 2,300 personas trabajando en Buk en toda Latinoamérica. Además, contamos con una posición de caja saludable que nos permite seguir operando sin necesidad de buscar nuevas inversiones”, aseguró.

La compañía busca cerrar 2026 con más de 500,000 colaboradores utilizando la plataforma de Buk y alrededor de 2,300 empresas clientes. Con ello, apunta a elevar su participación de mercado del 5% actual al 9%. “El foco para seguir ganando participación de mercado está en las empresas de mayor tamaño”, apuntó.

Más datos sobre Buk

Global. La empresa tecnológica Buk tiene presencia en Chile (casa matriz), Colombia, México, Perú y recientemente Brasil. En Chile, la compañía ya alcanza cerca del 25% del mercado.

La empresa tecnológica Buk tiene presencia en Chile (casa matriz), Colombia, México, Perú y recientemente Brasil. En Chile, la compañía ya alcanza cerca del 25% del mercado. Levantamiento de capital. En enero de 2025, Buk anunció el cierre el cierre de su tercer levantamiento de capital Serie B por US$ 50 millones. Dichos recursos serán utilizados para expandirse hacia Brasil y poder invertir en investigación y desarrollo (I+D).

En enero de 2025, Buk anunció el cierre el cierre de su tercer levantamiento de capital Serie B por US$ 50 millones. Dichos recursos serán utilizados para expandirse hacia Brasil y poder invertir en investigación y desarrollo (I+D). Empleados. En Perú, Buk cuenta actualmente con 300 empleados y prevé cerrar el año con cerca de 500 colaboradores. Actualmente, la empresa está valorizada en US$ 914 millones.

En Perú, Buk cuenta actualmente con 300 empleados y prevé cerrar el año con cerca de 500 colaboradores. Actualmente, la empresa está valorizada en US$ 914 millones. Inteligencia Artificial. Buk viene incorporando inteligencia artificial en su plataforma para optimizar la experiencia de uso en todos sus módulos. Ahora, la compañía apunta a integrar un “súper agente” dentro de la plataforma.

Buk viene incorporando inteligencia artificial en su plataforma para optimizar la experiencia de uso en todos sus módulos. Ahora, la compañía apunta a integrar un “súper agente” dentro de la plataforma. Brasil. A mediados del año pasado, Buk abrió oficinas en São Paulo (Brasil). Se trata de una operación aún joven para la compañía, que actualmente cuenta con cerca de 20 clientes.