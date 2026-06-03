Buk es una plataforma integral de software de Recursos Humanos nacida en Chile (2016) con presencia en Latinoamérica (Perú, Colombia, México y Brasil), diseñada para gestionar todo el ciclo del colaborador. (Foto: Difusión)
Buk es una plataforma integral de software de Recursos Humanos nacida en Chile (2016) con presencia en Latinoamérica (Perú, Colombia, México y Brasil), diseñada para gestionar todo el ciclo del colaborador. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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La empresa tecnológica de Recursos Humanos (HR Tech), Buk, ajusta su estrategia en Perú con foco en empresas de mayor tamaño y nuevas herramientas para su plataforma orientada a las áreas de gestión de personas. La operación local gana peso dentro de la región, mientras la compañía chilena evalúa ampliar su presencia fuera de Lima y consolidar una reciente operación en un nuevo país.

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