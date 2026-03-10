María Eugenia Basauri, country manager de Sonda Perú, señaló que en 2025 la compañía registró un crecimiento regional de 2.6% frente a 2024, con ingresos por US$ 1,592 millones. En cuanto a los cierres comerciales, Sonda alcanzó US$ 1,746 millones a nivel regional, lo que representó un incremento de 8.4%.

“En el caso de la operación en Perú, registramos un crecimiento de 9.4% en ingresos y de 78.4% en cierres comerciales frente a 2024. Estos resultados nos permiten proyectar para 2026 crecimientos de doble dígito y seguir capitalizando las oportunidades que ofrece el mercado peruano de TI”, resaltó a Gestión.

María Eugenia Basauri, country manager de Sonda Perú.

Sonda apuesta por Perú ante mayor demanda de servicios TI del sector financiero

Perú es parte del plan estratégico de expansión geográfica de Sonda definido desde 2024 y ha contribuido a los resultados de rentabilidad de la operación.

“No importa el ciclo económico del país, la industria de servicios de tecnología mantiene una tasa de crecimiento cercana al 9%, con el sector financiero como principal demandante. Este sector concentra el 37.8% del gasto en servicios de tecnología a nivel nacional”, afirmó la ejecutiva.

En el caso de Sonda, el 20% de las entidades financieras del país utiliza algunas de sus soluciones especializadas para banca. “Es una industria que demanda talento de manera constante y, en ese contexto, existen oportunidades para posicionar nuestras soluciones de Workplace Services”, comentó.

Consultada sobre las soluciones más demandadas de su portafolio, la ejecutiva señaló que el mercado viene requiriendo principalmente servicios de modernización de infraestructuras tecnológicas híbridas, así como desarrollo de software y soluciones de ciberseguridad, en particular en el sector público.

“En 2026, la unidad de Digital Factory tendrá un mayor peso en nuestros resultados, considerando que en 2025 cerramos contratos relevantes de desarrollo de software con entidades del sector público y del sector bancario”, adelantó.

Además, la compañía viene incorporando de manera progresiva herramientas de inteligencia artificial (IA) a su portafolio de desarrollo de software. “Esa propuesta de valor está siendo bien recibida por el mercado”, aseguró.

Sonda apunta a ampliar clientes y evaluar proyectos de smart cities en Perú

Actualmente, la compañía atiende a cerca de 400 clientes en el país y tiene como meta incrementar esa base en 10% durante este año. “Desde el punto de vista del mercado, nuestro foco será construir relaciones estratégicas más cercanas con clientes clave del sector privado y mantener una participación activa en proyectos de integración de alto impacto, tanto en el sector público como en la industria de smart cities & mobility”, comentó la ejecutiva.

En ese segmento, Sonda mantiene una participación activa a nivel regional, incorporando tecnologías de IA y automatización orientadas a mejorar la seguridad ciudadana. “Una tarea pendiente es replicar en el país el nivel de penetración que Sonda ha alcanzado en el mercado regional de smart cities & mobility (...) Consideramos que es un campo con un potencial de desarrollo relevante para el Perú”, aseguró.

Por ejemplo, en Argentina, Panamá y Río de Janeiro (Brasil), Sonda provee sistemas de recaudo electrónico para distintos medios de transporte, como buses y trenes. En el caso de Perú, la compañía aún se encuentra analizando su incorporación.

“Estamos evaluando algunos procesos que aún no se han concretado, trabajando con el soporte de nuestros equipos corporativos para definir cómo posicionarnos de manera adecuada como proveedores de estas soluciones en el país. Por ahora, el análisis se centra en iniciativas vinculadas al recaudo electrónico en transporte urbano y la seguridad ciudadana. Mi expectativa es que durante 2026 se concrete algún proyecto relevante”, aseveró.

Con esa hoja de ruta, la multinacional tecnológica sostiene su estrategia de crecimiento en Perú sobre tres ejes: “La especialización por industria, la innovación tecnológica y la excelencia operativa. Desde el enfoque de soluciones y portafolio, estamos reforzando nuestras capacidades en servicios gestionados, ciberseguridad, workplace services y desarrollo de software, además de mantener una relación cercana con nuestros clientes”, indicó.

Más datos sobre Sonda Perú

Portafolio. Las líneas de servicio que ofrece Sonda Perú incluyen workplace services , desarrollo de software ( Digital Factory ), infraestructura tecnológica y cloud , ciberseguridad y data center .

Las líneas de servicio que ofrece Sonda Perú incluyen , desarrollo de software ( ), infraestructura tecnológica y , ciberseguridad y . Nueva unidad. Recientemente, la compañía creó una unidad de soluciones disruptivas e inteligencia artificial, a través de la cual está trasladando a sus clientes la experiencia obtenida al aplicar estas tecnologías en sus propios procesos internos. “En Chile, estamos trabajando con la minera Codelco en la implementación de agentes de inteligencia artificial para optimizar sus procesos”, resaltó la ejecutiva.

Recientemente, la compañía creó una unidad de soluciones disruptivas e inteligencia artificial, a través de la cual está trasladando a sus clientes la experiencia obtenida al aplicar estas tecnologías en sus propios procesos internos. resaltó la ejecutiva. Operación. La multinacional chilena tiene operaciones en 13 países de la región y cuenta con más de 15,000 colaboradores.