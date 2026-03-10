En Argentina, Panamá y Río de Janeiro (Brasil), Sonda provee sistemas de recaudo electrónico para distintos medios de transporte, como buses y trenes. (Foto: Sonda)
En Argentina, Panamá y Río de Janeiro (Brasil), Sonda provee sistemas de recaudo electrónico para distintos medios de transporte, como buses y trenes. (Foto: Sonda)
Sonda Perú, filial de la multinacional chilena Sonda, especializada en servicios de tecnología de la información (TI) con presencia en varios países de América Latina, busca consolidar su presencia en el país mediante el desarrollo de software, servicios gestionados y la evaluación de proyectos vinculados a smart cities, en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda de soluciones TI y con una agenda orientada a 2026.

