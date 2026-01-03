Concentrix busca consolidar su operación en Perú como un hub de exportación de servicios, tras registrar un crecimiento de dos dígitos en el segmento de BPO. Foto: Concentrix
Las exportaciones de servicios en Perú alcanzaron US$ 3,634 millones, lo que representó un crecimiento de 7.5% respecto al mismo periodo de 2024. Desde su llegada al país en 2023, la estadounidense Concentrix busca convertir su operación local en un hub de exportación de servicios, con el objetivo de atender desde Perú a diversos mercados internacionales. Tras registrar un crecimiento de dos dígitos en el segmento de BPO (Business Process Outsourcing), ¿qué planes e inversiones tiene proyectados para 2026?

