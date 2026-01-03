Normand Barahona, country manager de Concentrix Perú, señaló a Gestión que el 2025 fue muy positivo para la operación, ya que la empresa ha consolidado su presencia en el país. Prueba de ello fue la inauguración de un nuevo edificio, en octubre, que generará 700 empleos en Lima, especialmente para jóvenes.

En detalle, durante este año la compañía logró un incremento en facturación de 12% respecto al año anterior, y ante ello, Barahona explicó que la expectativa para 2026 es crecer entre 15% y 20% , confiados en el gran potencial del mercado. Además, destacó que gran parte de la actividad de Concentrix consiste en exportación de servicios, ofreciendo atención en varios idiomas desde Perú —español, inglés, portugués, francés e incluso japonés, aprovechando la comunidad japonesa en Perú— y alcanzando destinos como Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Japón y varios países de Latinoamérica, entre ellos Brasil, Colombia, México, Argentina y Chile.

La palanca de crecimiento para 2026, explicó Barahona, será la exportación de servicios, respaldada por la alta demanda internacional por el talento peruano, que se distingue por su nivel de compromiso, servicio y principalmente por el dominio de idiomas como el inglés, entre otros.

“Hemos encontrado que nuestros clientes alrededor del mundo están muy satisfechos con los resultados de la operación de Perú, y esto nos permite competir con otros mercados que ya tienen experiencia en exportación de servicios. Tradicionalmente, el mercado peruano de BPO se enfocaba en español, pero hemos identificado oportunidades significativas para expandirnos a mercados internacionales, consolidando nuestra propuesta de valor”, afirmó.

En cuanto a clientes, indicó que Concentrix provee sus servicios a compañías de diversos sectores, incluyendo tecnología, financiero, retail y moda, telecomunicaciones, salud, viajes y transporte, y que la distribución de clientes está equilibrada, sin que un sector predomine sobre otro. Además, la compañía apuesta por combinar talento humano con tecnología, ofreciendo soluciones basadas en inteligencia artificial a través de desarrollos propios como IxHero e IxHello, que buscan simplificar procesos y aumentar la eficiencia tanto para los clientes como para los usuarios finales.

En esa línea, enfatizó que la tecnología no reemplaza a las personas, sino que potencia su trabajo, lo que hace aún más relevante la creación de nuevos empleos formales.

La compañía inauguró un nuevo edificio en Lima que generará 700 empleos, y planea seguir creciendo en la capital y otras ciudades del país, apostando por talento joven y soluciones tecnológicas innovadoras. Foto: Concentrix

Inversiones previstas para 2026

En materia de capex, el ejecutivo comentó que este año se superó los US$ 4 millones en el nuevo edificio corporativo, y expresó que para la segunda mitad de 2026 se proyecta una inversión similar en Lima, con un edificio de características comparables al actual, diseñado con altos estándares de seguridad, tecnología y comodidad, replicando el mismo modelo que la compañía aplica en los 70 países donde opera. “Hablamos de aproximadamente poco más de US$ 8 millones en capex en dos años”, precisó, destacando que el edificio inaugurado cuenta con 1,300 estaciones de trabajo y que el próximo tendría dimensiones similares.

Barahona agregó que, aunque actualmente la operación se concentra en Lima, se evalúa el crecimiento hacia otras ciudades del país, considerando la disponibilidad de talento capacitado . “Estamos monitoreando la disposición de talento, no solo capacitado, sino también aquel que podemos formar y desarrollar. Entre 2027 y 2028 podríamos expandirnos a nuevas localidades ”, señaló.

En relación con el crecimiento inorgánico, su máximo representante señaló que la compañía evalúa oportunidades donde tenga sentido generar más negocio, aunque las decisiones estratégicas corporativas no dependen directamente de Perú. Respecto a la regulación local, indicó que las nuevas normas en contra de los call center no afectaron a Concentrix, dado que la empresa decidió no involucrarse en ese segmento.

De cara a 2026, reiteró que la estrategia se centrará en expandir la exportación de servicios, aumentando la actividad con clientes internacionales desde Perú más que en llegar a nuevos países. “Nuestra expectativa es que la exportación de servicios crezca al mismo ritmo que nuestro crecimiento general en el país. Un usuario que tenga un seguro de salud en Estados Unidos, por ejemplo, será atendido por una persona en Perú”, señaló, destacando que la generación de empleo formal, especialmente para jóvenes, sigue siendo una noticia positiva y un eje central de la estrategia de Concentrix en el mercado peruano.