De los 400,000 empleados públicos por debajo de la calificación normal, un grupo no presenta historial crediticio. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Contra lo que se podría esperar de los trabajadores del sector público, que generalmente reciben una fuente estable de ingresos, un tercio de ellos no registra una calificación crediticia normal en el sistema financiero, ¿por qué?

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