“Un 30% de los empleados del sector público (420,000 aproximadamente) a nivel nacional están por debajo de la calificación de Normal, (muchos de ellos) están con problemas de deuda, de mora”, manifestó a Gestión Carlos Farro, CEO de Capital Pacífico Fintech.

Tales cifras corresponden al cierre del 2025 y corresponden a trabajadores en planilla. “La fuente es el portal de transparencia del sector público más las solicitudes de crédito que recibimos y son evaluadas por nuestra área de riesgos”, detalló el ejecutivo.

De ese grupo de 420,000, 150,000 son personas con problemas de atraso y 270,000 no presentan calificación. De esos individuos sin calificación, la fintech no ha podido acceder al detalle de cuántos reportan una deuda castigada y vendida, cuántos ya liquidaron su crédito y cuántos nunca han recibido un préstamo.

Carlos Farro, CEO de Capital Pacífico Fintech.

Calificación

Al estar por debajo de la categoría de Normal, esas personas difícilmente son sujetos de préstamos en el sector financiero, explicó Farro. “La banca principalmente presta a clientes que no tienen mora y que están con estado normal”, aseveró.

A noviembre del 2024, el 40% de los empleados sector público tenía una calificación inferior a la normal, por lo que la proporción de los que se mantienen en esa situación es significativa.

Para el CEO, la principal razón que explica ese relativamente alto porcentaje de trabajadores del Estado con calificación crediticia deficitaria es la baja educación financiera.

Si bien estos trabajadores del sector público son “privilegiados” porque tienen un flujo de ingresos “predecible”, tal característica también incentivaría un incremento del gasto, sostuvo el ejecutivo.

Tarjetas

“Mal uso de la tarjeta de crédito, más los créditos por consumo que no están controlados...al final; se van enganchando (con más deudas), y así lo único que pagan son los intereses y no amortizan (el principal de la obligación) y eso se hace una bola de nieve”, expresó Farro.

En tal sentido, precisó que el principal producto con el que se incuban problemas de sobreendeudamiento son las tarjetas de crédito.

Aparte de los bancos comerciales, el Banco de la Nación también otorga créditos a los empleados del sector público, a través de los préstamos Multired. Es decir, esa es otra fuente por la que reciben financiamiento.

Morosidad

A nivel del sistema financiero, desde el tercer trimestre del 2024 comenzaron a descender los niveles de morosidad.

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a noviembre de ese año, el indicador de cartera atrasada respecto del total de los créditos directos en el sistema financiero era de 4.24%. Un año después, a noviembre del 2025, bajó a 3.54%.

El ejecutivo precisó que muchos deudores tienen atraso de deudas de hace tres, cinco o siete años, es decir, de incluso antes de la pandemia. Sin embargo, la mejora en la calidad de la cartera se explica por un afinamiento en la evaluación de riesgos de las solicitudes de préstamos, dijo.

Es decir, en el sistema financiero, el nivel de morosidad ha bajado porque los nuevos créditos registran una menor tasa de impago, acotó. Además, la banca liquida o vende parte de su cartera atrasada a empresas de cobranza, añadió.

Estatales. Algunos solo pagan intereses y no amortizan su deuda, lo que los complica, sostiene Farro. (Foto: Andina)

Compra de cartera

En ese contexto, Vanzul, que forma parte de Capital Pacífico Fintech, es una de las empresas que compran a los bancos parte de su cartera atrasada que estos ya no desean gestionar.

“Nosotros hacemos análisis por cliente, hacemos evaluaciones de perfiles, y segmentamos, y no solo para valorizar la cartera, sino también para darles soluciones a los clientes y así puedan retornar al sistema financiero”, explicó Farro.

Vanzul inició en abril del 2025, y al cierre de ese año registró 15,000 de clientes y S/ 52 millones de cartera crediticia.

“Este año queremos llegar a tener aproximadamente S/ 652 millones en cartera y 50,000 clientes. Este año vamos a ser bastante agresivos en compra de cartera”, afirmó.

El ejecutivo precisó, además, que la empresa participa en las subastas de las carteras atrasadas que realizan bancos, financieras y cajas.

Descuento

Capital Pacífico también cuenta con Enazul, fintech que brinda financiamiento a trabajadores del sector público con la modalidad de descuento en planilla. Suma 30 convenios con entidades estatales.

Asimismo, una tercera fintech que gestiona el holding es TuSueldoYa, una plataforma a través de la cual se ofrece el producto de adelanto de sueldo, con la que ha establecido acuerdos con alrededor de 55 instituciones privadas, 15 más que hace un año.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

En el Perú, al cierre del 2025 el mercado de créditos vencidos y castigados se estima actualmente entre S/ 40,000 y S/ 50,000 millones, e involucra aproximadamente entre 3.5 y 4.5 millones de deudores, estima Capital Pacífico Fintech.