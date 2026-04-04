Desde el año pasado, incluso los trabajadores CAS pueden acceder a una hipoteca en el BN, siempre que su contrato sea indeterminado (bajo el ámbito de la Ley N° 31131), explicó Marco Angulo, procesador de créditos hipotecarios del BN en Cajamarca.

En cuanto a los requisitos para acceder al financiamiento, el beneficiario debe contar con 1 año mínimo de antigüedad laboral y calificación de normal o no definida en la SBS o en las centrales de riesgo.

“Aunque no participe el cónyuge (directamente en la operación), este también debe tener una condición normal en las centrales de riesgo. Esas son las condiciones mínimas necesarias”, enfatizó Angulo.

El beneficiario del crédito hipotecario del BN debe contar con 1 año mínimo de antigüedad laboral| Foto: Freepik

“Para que el cliente sea precalificado, debe presentar su DNI y sus últimas dos boletas de pago. En el caso de participar el cónyuge o conviviente, este debe presentar las últimas 6 boletas de pago“, detalló.

El ingreso de remuneración o pensión mínima que debe acreditar el solicitante es de S/ 800, y se debe cobrar a través del BN.

“El trabajador o el cónyuge pueden presentar otros ingresos, ya sean de primera categoría (alquileres), o de tercera (por actividades empresariales), cuarta (ejercicio independiente de una profesión) o quinta categoría (planilla). De esa forma, pueden acceder a un mayor monto de crédito hipotecario”, añadió.

“El cónyuge puede ser un trabajador del sector privado”, aclaró Angulo.

Con respecto al costo del endeudamiento, la TEA (tasa de interés efectiva anual) está entre 6.65% y 7.75% para la compra de un inmueble terminado. El plazo de endeudamiento puede ser de hasta 25 años, y el monto desembolsado puede ser como máximo el 90% del precio de venta del inmueble o del valor comercial de tasación (el que resulte menor).

El monto desembolsado será desde S/15,000.

Además de un bien terminado, el BN puede financiar: la adquisición de un bien futuro; la mejora, ampliación y/o remodelación de una vivienda propia; y el traslado de un crédito hipotecario, es decir, también ofrece la compra de una deuda hipotecaria que el cliente mantenga en otra entidad, por ejemplo, un banco comercial.

El solicitante de crédito hipotecario en el BN debe presentar sus últimas dos boletas de pago. Foto: Andina/ Referencial.