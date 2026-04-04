El monto desembolsado por el BN puede ser como máximo el 90% del precio de venta del inmueble o del valor comercial de tasación. (Fuente: El Peruano)
El monto desembolsado por el BN puede ser como máximo el 90% del precio de venta del inmueble o del valor comercial de tasación. (Fuente: El Peruano)
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Guillermo Westreicher Herrera
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El Banco de la Nación (BN) ofrece una gama de productos a los trabajadores y pensionistas del sector público. Uno de ellos es el crédito hipotecario, ¿cuáles son sus características?

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