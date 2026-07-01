Krealo, el Corporate Venture Capital del Grupo Credicorp, lideró una ronda de inversión en Blanco, una fintech chilena que ofrece servicios financieros a micro y pequeñas empresas mediante una experiencia íntegramente conversacional en WhatsApp. La operación marca la decimoséptima inversión de Krealo en América Latina y la cuarta que concreta en el mercado chileno.

Blanco apunta a resolver uno de los principales cuellos de botella de las pymes en la región: el acceso a liquidez. La empresa ofrece factoring digital, capital de trabajo, confirming y pronto pago mediante un flujo transaccional que se ejecuta de forma conversacional en WhatsApp.

A la fecha, la fintech ha financiado más de US$ 250 millones y cuenta con más de 9,000 empresas enroladas en su plataforma.

Según explicó Adolfo Vinatea, CEO de Krealo, la decisión de invertir respondió a una oportunidad estratégica vinculada a las tendencias de WhatsApp Banking y al desarrollo de servicios financieros nativos en inteligencia artificial, con foco en el segmento pyme.

“Su propuesta nos permitirá explorar nuevos modelos de banca digital para este segmento, con altos estándares de escalabilidad y una experiencia simple e integrada para los usuarios”, afirmó el ejecutivo.

Vinatea agregó que con esta operación Krealo amplía su tesis hacia las pymes, como complemento a la apuesta de banca digital que Credicorp viene impulsando en Chile.

Adolfo Vinatea, CEO de Krealo.

Krealo suma 17 inversiones y respalda a fintech que busca ser banco IA para pymes

Blanco automatiza procesos clave como el análisis financiero, las validaciones legales y de cumplimiento, la evaluación de riesgo y los desembolsos. Ello le permite reducir costos operativos y atender a las pymes más pequeñas y con menor acceso al sistema financiero formal.

Por su parte, Diego Contreras, CEO de Blanco, señaló que la ronda acelera el plan de la compañía de convertirse en el primer banco digital nativo en IA para pymes de Latinoamérica, comenzando con factoring desde Chile y con miras a expandirse en toda la región.

“El respaldo de Krealo y su pertenencia al Grupo Credicorp, con presencia en Perú, Colombia, Chile y Bolivia, ofrece una red regional concreta para esa expansión”, indicó Contreras.

Krealo, el Corporate Venture Capital (CVC) de Credicorp, llega a 2026 con un pipeline de proyectos en evaluación. Desde su creación en 2018 ha concretado 17 inversiones en startups de la región.

Entre las inversiones más recientes —en lo que va del año— ha sido en la startup ecuatoriana Jelou, que desarrolla soluciones de IA para ejecutar operaciones comerciales y financieras dentro de aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Blanco levantó US$ 2 millones vía crowdfunding con más de 160 inversionistas

En abril, la startup chilena cerró previamente una ronda de inversión de US$ 2 millones a través de la plataforma de crowdfunding Broota, con la participación de más de 160 inversionistas.

Según la compañía, el capital de esa operación se destinó principalmente a apalancamiento, con el objetivo de multiplicar su capacidad de colocación hasta US$ 20 millones. En aquel momento, la fintech reportó haber alcanzado rentabilidad en su primer año de operación.

En esa etapa, la compañía optó por el crowdfunding en lugar de acudir a rondas tradicionales con fondos de capital de riesgo.

De acuerdo con Contreras —quien previamente cofundó la fintech Zeppelin—, la plataforma Brota ofrecía ventajas como la posibilidad de agrupar inversionistas en un vehículo de inversión (SPV), flexibilidad en la gobernanza y un alcance mediático que potenciaba la relación con las pymes, su público objetivo.

Hasta ese cierre, Blanco procesaba más de 17,000 millones de pesos chilenos y había colocado cerca de US$ 50 millones en financiamiento.

DATO CLAVE.