Durante el 2025, el monto total financiado alcanzó los S/ 120.3 millones distribuidos en 432 proyectos. La cifra representa más del doble de lo registrado en 2024, cuando se financiaron S/ 54.5 millones en 253 proyectos, según información de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

En el 2023, dicho mecanismo de financiamiento era poco conocido y solo en el segundo semestre otorgó recursos por S/ 8.5 millones.

Dicho avance evidencia el dinamismo que comienza a adquirir el financiamiento alternativo en el país, sobre todo, el interés creciente de empresas por acceder a nuevas fuentes de capital. Ocho de cada 10 proyectos son de compañías y solo dos, de personas.

Si bien la normativa permite financiar tanto a personas como a empresas, se priorizan operaciones empresariales debido a que presentan menores niveles de riesgo para los inversionistas, dijo Gerardo Loaiza, cofundador de Prestópolis, una de las plataformas que opera en Perú.

“El financiamiento directo a personas podría evaluarse en el futuro, aunque implica mayores riesgos si no existe un negocio o respaldo que permita realizar un análisis adecuado.

Valentín Bonnet, fundador de Inversiones.io, coincide en señalar que el inversionista no es tolerante a los retrasos o a la mora que podría reportar una persona. Además, cobrar a personas naturales requiere recursos importantes (por el volumen), expertise y fondos con los que sí cuentan las entidades financieras, anotó.

“Hay más competencia en este segmento, los bancos, las cajas y las cooperativas, ya lo atienden de forma masiva con tasas competitivas”, aseveró.

Ticket

Los indicadores operativos también muestran cambios relevantes. En 2025, el plazo promedio de los préstamos fue de 201 días, mientras que el monto promedio financiado alcanzó los S/ 267,960. En contraste, durante 2024 el plazo promedio fue de 217 días y el monto promedio por proyecto llegó a S/ 157,436.

Loaiza destacó la expansión del mercado en Perú, crecimiento que atribuye, en gran medida, a los cambios regulatorios implementados durante el último año, los cuales establecieron nuevas reglas para el funcionamiento del financiamiento participativo,

Las modificaciones permitieron ampliar los montos de financiamiento y facilitaron el desarrollo de proyectos de mayor tamaño, especialmente en el sector inmobiliario, agregó.

Competencia

Pese al avance en las transacciones, un problema que persiste en este mercado es que solo cuenta con dos plataformas operativas de crowdfunding a la fecha. En el 2024, cinco empresas contaban con autorización de funcionamiento de la SMV.

Actualmente, las dos firmas con proyectos financiados se enfocan en el sector inmobiliario, porque es el que mejor ha funcionado bajo este modelo en el país, comentó Bonnet.

Las dos firmas con proyectos financiados se enfocan en el sector inmobiliario. (Foto: Andina)

“Pero el financiamiento participativo en Europa o EE.UU. mueve también otros sectores como energías renovables (...) Hay oportunidades en Perú, aunque quizá no son tan evidentes por el momento”, comentó.

Loaiza refiere que las startups son otro segmento muy activo en fondeo mediante crowdfunding en otros países. “Creemos que pronto, otras empresas entrarán al mercado impulsadas por los cambios normativos, o encontrarán nuevos nichos para operar”, manifestó.

Riesgo

Si bien el financiamiento participativo financiero viene creciendo con fuerza, el número de operadores aún es limitado, sostuvo Karina Chinguel, socia de Vodanovic.

“Que actualmente exista una alta concentración de operaciones en una sola plataforma, pese a que hay tres empresas autorizadas en el mercado, genera tanto riesgos como oportunidades de mejora para el desarrollo del financiamiento participativo financiero en el Perú”, comentó.

Según Chinguel, la concentración puede limitar la competencia, reducir la diversidad de proyectos y modelos de negocio, y hacer que el crecimiento del mercado dependa en gran medida del desempeño de un solo actor.

Empero, también evidencia que el mercado aún se encuentra en una etapa inicial de desarrollo y que existe un amplio espacio para que nuevos operadores ingresen y compitan, anotó.