En 2025, el plazo promedio de los préstamos fue de 201 días. (Foto: iStock)
En 2025, el plazo promedio de los préstamos fue de 201 días. (Foto: iStock)
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El financiamiento participativo financiero, conocido también como crowdfunding, se aceleró en el último año en el país. Pero, ¿quiénes demandan más recursos?

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