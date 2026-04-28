Con base en su experiencia en el mercado local, desde Talentop señalan que el Perú atraviesa una transformación impulsada por la digitalización, con sectores como el financiero, el retail y las fintech liderando la demanda de talento. No obstante, este crecimiento enfrenta una brecha estructural en perfiles tecnológicos, lo que ha convertido la velocidad y la estrategia de contratación en factores decisivos para las organizaciones. ¿Cómo están respondiendo las empresas ante este nuevo escenario?

Perú: un mercado atractivo para el talento tecnológico

El Perú se ha consolidado como un mercado atractivo para el desarrollo y la contratación de talento tecnológico en la región, impulsado por un entorno macroeconómico estable y condiciones laborales competitivas. Según explicó Luis Hurtado, socio de Talentop, indicadores como la inflación controlada, el crecimiento del PBI y la estabilidad del tipo de cambio continúan favoreciendo la inversión extranjera y el dinamismo empresarial. A ello se suma un esquema laboral que incluye el pago de 14 remuneraciones al año y la participación en utilidades, lo que incrementa el atractivo del país frente a otros mercados de América Latina.

Desde la perspectiva del talento, Martha Sanabria, socia de la firma, destacó que el perfil profesional peruano se caracteriza por un alto nivel de preparación, con una creciente presencia de profesionales con estudios en el extranjero y dominio del inglés. En el ámbito tecnológico, además, se observa una tendencia hacia la especialización en nuevos lenguajes y herramientas, lo que posiciona al talento local como competitivo a nivel regional. “Es un mercado interesante, creciente y abierto a la contratación”, señaló.

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Auge de la demanda tecnológica y perfiles más requeridos

El crecimiento del mercado laboral peruano está hoy fuertemente impulsado por la demanda de talento tecnológico, que se ha convertido en un factor clave para la competitividad de las empresas. De acuerdo con Luis Hurtado, el 90% de los procesos gestionados por Talentop durante su primer año en el país estuvieron enfocados en estos perfiles, reflejando el peso de la transformación digital. En términos sectoriales, la demanda se concentra principalmente en empresas tecnológicas, así como en retail y consumo masivo, con una distribución de 60%, 30% y 10%, respectivamente.

Este dinamismo responde a un cambio estructural en el rol de la tecnología dentro de las empresas. “Ayudamos a fortalecer equipos tecnológicos para que la tecnología sea un apalancador del negocio”, señaló Hurtado, al destacar que ya no se trata de un área de soporte, sino de un eje estratégico. En ese contexto, los perfiles más requeridos están vinculados con inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad y posiciones de liderazgo como los CTOs, especialmente aquellos que combinan capacidades técnicas con una visión orientada al negocio.

Escasez de talento y desafíos en la contratación

Pese al dinamismo del mercado, la creciente demanda de perfiles tecnológicos enfrenta una limitación estructural: la escasez de talento, especialmente en niveles senior. “Hay una brecha importante, sobre todo en perfiles con tecnologías actuales”, advirtió Martha Sanabria, quien explicó que la formación del talento no avanza al mismo ritmo que la adopción de herramientas vinculadas con inteligencia artificial, datos o automatización. Esta situación ha llevado a muchas empresas a desarrollar programas de formación interna o a ampliar la búsqueda hacia otros mercados de la región.

A este escenario se suman desafíos propios de las organizaciones al momento de contratar. Entre los principales errores, Sanabria identificó la resistencia al trabajo remoto, la rigidez en las escalas salariales y el énfasis en credenciales académicas por encima de la experiencia técnica. “El talento tech lo prefiere y si la empresa no lo ofrece, pierde candidatos”, señaló. Por su parte, Luis Hurtado destacó que la velocidad del proceso es determinante: una posición tecnológica debería cerrarse entre 30 y 45 días, ya que los candidatos suelen participar en múltiples procesos de manera simultánea.

IA y evolución del mercado laboral

La adopción de la inteligencia artificial (IA) comienza a ganar terreno en el mercado peruano, impulsando cambios en la demanda de talento y en las capacidades requeridas por las organizaciones. Según Martha Sanabria, su desarrollo aún se encuentra en evolución, aunque sectores como el financiero y las fintech avanzan con mayor rapidez debido a su naturaleza digital. En paralelo, muchos profesionales están incorporando estas habilidades de manera autodidacta, en respuesta a un entorno cada vez más competitivo y exigente.

Para Luis Hurtado, este avance no solo está transformando los perfiles más demandados, sino también la forma en que las empresas gestionan sus procesos. “La IA no es una amenaza sino un complemento ideal para la selección”, afirmó, al destacar su potencial para mejorar la eficiencia en la identificación y evaluación de candidatos. En ese contexto, el mercado laboral se encamina hacia una mayor sofisticación, donde la capacidad de adaptación y el desarrollo continuo de habilidades tecnológicas serán determinantes tanto para profesionales como para organizaciones.