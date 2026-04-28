Según Globant, las empresas peruanas del rubro han sido las más predispuestas a adoptar estas tendencias a nivel local. (Foto: iStock)
Según Globant, las empresas peruanas del rubro han sido las más predispuestas a adoptar estas tendencias a nivel local. (Foto: iStock)
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Sandra Reyes
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La creciente demanda de talento tecnológico y la dificultad para cubrir posiciones clave están redefiniendo el mercado laboral en el Perú, en un contexto donde las empresas compiten no solo por innovación, sino por el acceso a perfiles altamente especializados. En ese escenario, Talentop, firma colombiana especializada en la selección de ejecutivos de gerencia media y alta, ha encontrado en el país un entorno dinámico, pero también desafiante, para el desarrollo del talento, con un enfoque marcado en posiciones tecnológicas.

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