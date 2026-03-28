Jóvenes valoran la flexibilidad que sus empresas puedan entregarles. (Foto: Referencial / Pixabay)
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Mayumi García
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Por sétima edición, la chilena FirstJob elaboró el estudio EFY Fem (Employers For Youth Fem), cuya medición evalúa la experiencia y nivel de satisfacción del talento femenino peruano (menores de 35 años) en empresas de siete diferentes industrias. De este modo, la encuesta planteada a 1,800 personas analiza la situación de esta muestra desde diferentes condiciones que afrontan en las empresas.

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