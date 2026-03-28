En esta entrega, Sofia Giraudo, cofounder de FirstJob, destacó que e n relación al reporte anterior, se observa que las colaboradoras menores de 35 años ahora son más exigentes respecto a su desarrollo profesional, demandando mayor claridad sobre las oportunidades de crecimiento y movilidad dentro de las empresas. De hecho, este talento joven aguarda que sus líderes brinden lineamientos más definidos sobre las posibilidades de mejora del personal dentro de las áreas de las firmas.

Según el análisis, dicha situación se justifica en que un 47% de colaboradoras del Top 10 EFY Fem (resultado promedio de las 10 empresas mejor evaluadas) considera que el tiempo ideal para asumir un nuevo cargo o cambiarse de área dentro de su empresa actual es de dos años; ello, a diferencia del 41% que pensaba lo mismo en la medición anterior. Así, Giraudo manifestó que la expectativa de desarrollo de carrera acelerado que muestran las jóvenes mujeres es incluso mayor a la que proyectan los varones.

“Tenemos un 47% de mujeres que esperan moverse en dos años versus un 40% de hombres que piensa lo mismo. Entonces, está visto que hay una expectativa creciente por un desarrollo de carrera más rápido que en los hombres y que si incluso hacemos una doble revisión en chicas de entre 18 a 25 años, ese porcentaje aumenta, por el comportamiento de la generación centennials”, explicó la ejecutiva.

Esto también se refleja en un 32% de mujeres que reducen mucho más la valla y aseguran que un año como máximo es el tiempo necesario para migrar a otra área o ascender a una nueva posición. “Antes el promedio era sobre tres o cuatro años para recién decir ‘estoy listo para asumir un nuevo desafío’. Ahora, sobre todo las más jóvenes, en menos de un año ya quieren rotar de áreas y de responsabilidades”, añadió.

La cofounder de FirstJob manifestó que la nueva realidad se proyecta similar en las respuestas de las encuestadas de todas las empresas participantes (promedio EFY Fem 2025), donde un 66% de mujeres que tienen como máximo dos años en su cargo actual; en tanto, que encuestadas en la misma posición por más de dos años es representada solo por un 34%. “Y esto también se observa en la antiguedad dentro de la empresa, el grueso de jóvenes (58%) tiene como techo tres años en su firma y el resto (42%) son cuatro, cinco o más de seis años”, detalló.

Mejor percepción de beneficios y salarios

Giraudo afirmó que otro aspecto relevante en el que se ha percibido una mejora es en términos de beneficios y remuneraciones, en cuyas encuestas anteriores las mujeres fueron mucho más críticas al evaluar estos aspectos. La percepción hoy en día de las colaboradoras es de una experiencia laboral más equilibrada, aunque el salario mantiene su espacio de cuestionamiento.

“Cuando se les consulta si el sueldo que reciben es acorde al trabajo que realizan y a la realidad de la empresa, hay una aprobación promedio de 69.9 puntos de 100; es decir, cerca de un 70% que sí están satisfechos. Podríamos compararlo con la medición anterior, donde solo fue un 41%, pero la pregunta si bien tocaba el tema tenía un enunciado diferente, pues tomaba el grado de satisfacción del sueldo considerando el mercado y el trabajo que se realiza”, explicó.

Asimismo, la ejecutiva resaltó la apreciación positiva que tiene el talento femenino en lo que concierne a la flexibilidad que entregan las organizaciones, sobre todo, en condiciones como el trabajo remoto o híbrido.

“En general hemos visto que la mayoría de las empresas en Latinoamérica, no solo en Perú, están volviendo al trabajo casi 100% presencial. A partir, de ahí hay empresas que están sacando mayor ventaja sobre otras, porque ofrecen condiciones más flexibles en cuanto a los horarios y eso es valorado por los colabores”, indicó la vocera.

Frente a esta situación, Giraudo sostuvo que empresas de tecnología, banca, retail y seguros logran sacar ventaja por sus modalidades de contratación mayoritariamente híbrida e incluso remota; ello, a diferencia de las industrias de ingeniería, inmobiliaria y construcción, minería, maquinaria, metalurgía y energía, que demandan en más de un 40% de presencialidad.

Las industrias con mayor nivel de satisfacción

La ejecutiva de FirstJob refirió que las empresas en el top 3 a nivel de experiencia general son Inmobiliaria y Construcción, Banca y Tecnología. En un puntaje máximo de 100 puntos por dimensión (diversidad y cultura; reputación; innovación; workplace experience; ambiente laboral; reconocimiento; calidad de vida; desarrollo de carrera; talento; beneficios) , Ingeniería, Inmobiliaria y Construcción ofrece el nivel más alto de desarrollo de carrera (81.8) y una reputación sobresaliente (91.6). "Es el sector donde los menores de 35 años perciben que su trabajo tiene mayor impacto y proyección", agregó.

Mientras, Banca destaca especialmente en reputación (87.2) y diversidad y cultura (87.1). “Para un profesional joven, la banca en Perú ofrece un entorno sólido con buenas perspectivas de aprendizaje y ascenso (79.3 en desarrollo de carrera)”, remarcó.

Por su lado, Tecnología es la industria con el mejor equilibrio en la experiencia diaria, liderando en workplace experience (86.4) e innovación (86.1). “Es el lugar ideal para quienes buscan oportunidades basadas en metodologías ágiles y entornos modernos”, finalizó Giraudo.

Ficha técnica

Muestra: 1,800 mujeres de 18 a 35 años, quienes laboran en empresas de tecnología; banca; ingeniería; inmobiliaria y construcción; retail; seguros-, minería, maquinaria y metalurgia y energía.

Instrumento: Encuesta.

Nivel de confianza: 90%.

Fecha de campo: Marzo-julio 2025.