Existen buenas razones para preocuparse por el impacto de la IA en los empleos para principiantes. (Foto: Pexels)
Si te interesan las organizaciones y la geometría, estos son tiempos emocionantes. La forma clásica de la jerarquía empresarial es una pirámide: mucha gente en la base, que se estrecha hacia un único punto en la cima. Pero la posibilidad de que las empresas necesiten menos personal debido a la inteligencia artificial (IA) significa que las pirámides podrían quedar obsoletas. Algunos creen que la organización del futuro se parecerá a un obelisco, con una forma vagamente similar, pero con menos personas en cada nivel. Si crees que los emprendedores podrán crear grandes empresas por sí solos, el futuro podría resultar teniendo forma de punto.

