Pero el que capta la mayor preocupación a corto plazo es el diamante. Si los puestos de trabajo de nivel principiante y junior se ven afectados de forma desproporcionada por la IA, las organizaciones de oficina podrían acabar siendo más estrechas en la cima y en la base, y más anchas en la zona media.

Los datos hasta el momento no son concluyentes. Un artículo publicado a finales del año pasado por Erik Brynjolfsson , de la Universidad de Stanford, y sus colegas, halló evidencia de fuertes caídas en el empleo en Estados Unidos para jóvenes de 22 a 25 años en ingeniería de software y atención al cliente. Otro estudio reciente, realizado por Bouke Klein Teeselink , del King’s College de Londres, sugiere que las empresas británicas más expuestas a la IA son más propensas a reducir la contratación de personal principiante.

Sin embargo, un nuevo artículo de Morgan Frank , de la Universidad de Pittsburgh, y sus coautores, advierte que las perspectivas de los graduados en industrias expuestas a la IA estaban empeorando antes del lanzamiento de ChatGPT en 2022. La IA no es la única fuente de incertidumbre económica; los trabajadores jóvenes siempre tienden a verse muy afectados cuando los trabajadores mayores se aferran a sus empleos actuales.

No obstante, existen buenas razones para preocuparse por el impacto de la IA en los empleos para principiantes. Muchos empleados jóvenes pasan sus primeros años en la oficina realizando trabajos pesados ​​y monótonos a cambio de adquirir experiencia. Ahora existe una máquina que puede realizar esta función de forma más eficiente y económica que los humanos, y que nunca plantea preguntas incómodas sobre el progreso de su empresa hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Si un empleado junior es inteligente, es muy probable que esté usando IA para realizar su trabajo, así que ¿aprende algo? Y si el diamante es la forma del futuro, ¿por qué no dejar que alguien más capacite a los empleados que comienzan su carrera y los atraiga a su organización un poco más adelante?

De hecho, los gerentes tienen tres muy buenas razones para no recortar drásticamente los puestos de trabajo de nivel principiante. Primero, nadie sabe cómo afectará la IA al trabajo a largo plazo. Segundo, las empresas siempre corren el riesgo de que los trabajadores con formación costosa se marchen, pero no tener una reserva de talento futuro puede ser aún más arriesgado.

Tercero, aunque la deserción puede parecer la forma menos disruptiva de recortar personal, no es la mejor manera de adquirir una fuerza laboral experta en IA. Dado que los empleados principiantes no tienen experiencia laboral, carecen de hábitos arraigados. Y aunque muchos jóvenes ven la IA con la profunda antipatía que normalmente reservan para sus padres, tienden a usarla más que los trabajadores de mayor edad. Según OpenAI, las personas de entre 18 y 29 años tienen más del doble de probabilidades de usar ChatGPT en el trabajo que los mayores de 50.

“Consideramos a nuestro talento de nivel principiante como una palanca de cambio muy interesante”, afirma Hannah Calhoon , directora de IA en Indeed, una plataforma de empleo. Anima a sus colegas a no sustituir irreflexivamente a los candidatos con experiencia que se marchan por candidatos igualmente experimentados, sino a considerar al menos los beneficios de incorporar a jóvenes con nuevas perspectivas.

En un escenario optimista, los puestos de trabajo para principiantes mejorarán. Los abogados en prácticas en Gran Bretaña tradicionalmente han dedicado mucho tiempo a investigar, tomar notas y redactar contratos, observa Samantha Hope , del bufete Shoosmiths. Pero cuando la IA empiece a realizar gran parte del trabajo pesado, los practicantes podrán dedicar más tiempo a tareas más complejas, como hablar con clientes o negociar. Shoosmiths está considerando ampliar las rotaciones que realizan los becarios. Unos meses en sus equipos de innovación o tecnología legal podrían ser una buena preparación para los grandes cambios que se avecinan.

Los jefes están bajo presión para que la adopción de la IA se traduzca en beneficios. Muchos se verán tentados a recortar puestos de trabajo de nivel básico como respuesta. La mejor opción sería replantearse el trabajo de los empleados junior.