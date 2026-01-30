Customers inside an Apple store in New York. Photographer: Jeenah Moon/Bloomberg
Apple Inc. registró ventas trimestrales récord y presentó un pronóstico mejor de lo esperado para el período actual, incluso cuando advirtió que el aumento de los costos de componentes amenaza con presionar los márgenes.

