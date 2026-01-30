Los ingresos subirán entre 13% y 16% en el segundo trimestre, que se extiende hasta marzo, dijo la compañía el jueves durante una conferencia telefónica con analistas. Eso superó el 10% que proyectaba Wall Street, lo que muestra que Apple puede mantener el impulso tras el salto de ventas impulsado por el iPhone en el trimestre de diciembre.

Aun así, el fantasma del aumento de los precios de la memoria nubló los resultados. Tras un efecto mínimo el trimestre pasado, la compañía espera “un mayor impacto” en los márgenes brutos en el período actual, dijo el director ejecutivo, Tim Cook.

LEA TAMBIÉN: Apple se alía con Google para integrar modelos Gemini en sus funciones de inteligencia artificial

“Seguimos viendo que los precios de mercado de la memoria aumentan de manera significativa”, afirmó. Apple también dijo que enfrenta restricciones no relacionadas en la cadena de suministro, vinculadas con el procesador de 3 nanómetros del iPhone y con el abastecimiento de los AirPods Pro 3.

Estas preocupaciones pesaron sobre las acciones de Apple, que fluctuaron en las operaciones posteriores al cierre tras la publicación de los resultados. Caía menos de 1% en el premercado en Nueva York. El papel ha caído 5% en lo que va del año, frente a una ganancia de 1.8% del S&P 500.

El CEO de Apple, Tim Cook, describió la demanda del iPhone como sin precedentes durante la temporada navideña.

Los ingresos durante la temporada navideña superaron ampliamente las estimaciones de Wall Street, impulsados por una fuerte demanda del nuevo iPhone 17, el crecimiento de los servicios y un repunte en China.

Las ventas saltaron 16%, hasta US$ 143,800 millones, en el período finalizado el 27 de diciembre. Los analistas habían estimado en promedio US$ 138,400 millones, según datos recopilados por Bloomberg. Las propias proyecciones de Apple apuntaban a un aumento de entre 10% y 12%.

“El iPhone tuvo su mejor trimestre histórico, impulsado por una demanda sin precedentes, con récords absolutos en todos los segmentos geográficos”, dijo Cook en el comunicado que anunció los resultados.

Los resultados reflejaron el éxito del último iPhone de Apple, una línea de productos que representa aproximadamente la mitad de sus ingresos. Las versiones de gama alta del dispositivo han sido especialmente populares, lo que ayudó a impulsar aún más las ventas y las ganancias de la compañía.

Pero hubo puntos débiles en el trimestre, entre ellos los negocios de Mac y wearables. La compañía también enfrenta dudas sobre su apuesta por la inteligencia artificial, que será reestructurada este año tras tropiezos recientes. Además, Apple lidia con los aranceles, que, según dijo, generaron un impacto adverso de US$ 1,400 millones en el período navideño.

La compañía con sede en Cupertino, California, recuperó en los últimos meses su título como el mayor vendedor mundial de smartphones, al superar a Samsung Electronics Co.

Los teléfonos inteligentes de la serie iPhone 17 Pro de Apple Inc. se exhiben en una de las tiendas de la compañía en Mumbai.

“Sin embargo, mantener ese dominio es quizá más incierto que nunca, y depende de tomar las decisiones correctas en materia de precios y del desarrollo de la próxima generación de dispositivos, en particular los wearables y el esperado iPhone plegable”, escribió en una nota el analista de Emarketer, Jacob Bourne.

Las ganancias subieron a US$ 2.84 por acción en el primer trimestre fiscal, superando la estimación promedio de US$ 2.68. En China, Apple reportó ingresos por US$ 25,500 millones, un alza de 38% interanual. Wall Street había proyectado US$ 21,800 millones provenientes de ese mercado clave.

Los ingresos del iPhone totalizaron US$ 85,300 millones durante el período, por encima de la estimación de US$ 78,300 millones. La propia Apple había proyectado un aumento porcentual de dos dígitos. Las ventas crecieron finalmente 23% frente al año anterior.

Los servicios fueron otro motor de crecimiento, con US$ 30,000 millones en el trimestre. Eso representó un avance de 14% respecto del mismo período del año anterior y estuvo en línea con las estimaciones.

Los ingresos de Mac cayeron 6.7%, hasta US$ 8,390 millones, por debajo de las expectativas de US$ 9,130 millones. El iPad, en tanto, generó ventas por US$ 8,600 millones, un aumento de 6.3% interanual, superando la estimación de Wall Street de US$ 8,180 millones.

La división de Wearables, Hogar y Accesorios de Apple siguió mostrando debilidad. Sus ventas bajaron 2.2%, hasta US$ 11,500 millones. Los analistas esperaban US$ 12,100 millones.