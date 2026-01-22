Apple no sería la primera empresa en lanzar un dispositivo de IA portátil, ya que la startup estadounidense Humane -en la que trabajaban dos exempleados de Apple- presentó un asistente de IA portátil controlado por voz en 2024 llamado AI Pin de Humane. (Foto: AFP)
Apple no sería la primera empresa en lanzar un dispositivo de IA portátil, ya que la startup estadounidense Humane -en la que trabajaban dos exempleados de Apple- presentó un asistente de IA portátil controlado por voz en 2024 llamado AI Pin de Humane. (Foto: AFP)
Agencia EFE
desarrolla un pin portátil con inteligencia artificial (IA), equipado con cámaras, micrófonos y un altavoz, pero sin pantalla, diseñado para captar el entorno del usuario, según un informe al que tuvo acceso el portal The Information.

La publicación señala que el tamaño de esta nueva herramienta es similar al de un AirTag, y que tendrá la forma “un disco delgado, plano y circular con una carcasa de aluminio y vidrio”.

De acuerdo con el informe visto por el medio especializado, planea lanzar el dispositivo el próximo año, con una producción de lanzamiento de 20 millones de unidades.

LEA TAMBIÉN: Samsung se adelanta a Apple y presenta su primer teléfono plegable en tres: el precio

Hace una semana, la compañía de la manzana mordida anunció que se alió con para impulsar sus funciones de IA en productos como Siri, a finales de este año.

Apple no sería la primera empresa en lanzar un dispositivo de IA portátil, ya que la startup estadounidense Humane -en la que trabajaban dos exempleados de Apple- presentó un asistente de IA portátil controlado por voz en 2024 llamado AI Pin de Humane.

No obstante, este dispositivo, de US$ 700, fue duramente criticado por ser lento, carecer de funciones y ser susceptible al sobrecalentamiento.

, creador de , también está desarrollando un dispositivo de IA tras haber adquirido el año pasado io Products, una startup de hardware dirigida por el exdiseñador de Apple Jony Ive.

