Buenos Aires creará un distrito de inteligencia artificial para atraer empresas tecnológicas y revitalizar la actividad económica en el centro de la capital argentina.

Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires, precisó que se impulsará un ecosistema entre empresas, universidades y el sector público para “liderar la revolución digital” y atraer capitales estratégicos.

De esa manera, el plan del distrito de IA contempla incentivos fiscales, financieros y facilidades regulatorias para que distintos actores de este sector instalen sus sedes en un área delimitada en el centro de Buenos Aires.

Por ejemplo, se darán tasas especiales para los que compren a través de la estatal Banco Ciudad y se creará un entorno virtual aislado y seguro dentro de un sistema informático para el testeo de nuevas tecnologías.

“Donde había oficinas vacías, ahora habrá laboratorios y espacios de ‘coworking’. Vamos a revitalizar y reconvertir el microcentro. Desde allí se van a escalar los proyectos que marcarán las próximas décadas” , indicó Macri.

Firmas como Meta, Microsoft, Oracle, Amazon, entre otras, participaron en el anuncio para el distrito de IA. Foto: Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires: turismo.buenosaires.gob.ar

El alcalde enfatizó que la zona céntrica de la capital será un laboratorio vivo donde se podrán testear los desarrollos “en la calle, con gente y en condiciones reales”.

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Representantes de marcas como Meta, Siemens, Microsoft, Oracle, Globant, Amazon Web Services, IBM, Lonq & The Quantum, Rocking Data/Apgreid, Sergio Nardini Altura Ventures, Salesforce y SAIA participaron en el anuncio de Macri.

Con información de EFE