“Donde había oficinas vacías, ahora habrá laboratorios y espacios de ‘coworking'", indica Macri. Foto: difusión
“Donde había oficinas vacías, ahora habrá laboratorios y espacios de ‘coworking'", indica Macri. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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y revitalizar la actividad económica en el centro de la capital argentina.

Mauricio Macri, alcalde de Buenos Aires, precisó que se impulsará un ecosistema entre empresas, universidades y el sector público para “liderar la revolución digital” y atraer capitales estratégicos.

De esa manera, para que distintos actores de este sector instalen sus sedes en un área delimitada en el centro de Buenos Aires.

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Por ejemplo, se darán tasas especiales para los que compren a través de la estatal Banco Ciudad y se creará un entorno virtual aislado y seguro dentro de un sistema informático para el testeo de nuevas tecnologías.

“Donde había oficinas vacías, ahora habrá laboratorios y espacios de ‘coworking’. Vamos a revitalizar y reconvertir el microcentro. Desde allí se van a escalar los proyectos que marcarán las próximas décadas”, indicó Macri.

Firmas como Meta, Microsoft, Oracle, Amazon, entre otras, participaron en el anuncio para el distrito de IA. Foto: Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires: turismo.buenosaires.gob.ar
Firmas como Meta, Microsoft, Oracle, Amazon, entre otras, participaron en el anuncio para el distrito de IA. Foto: Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires: turismo.buenosaires.gob.ar

El alcalde enfatizó que donde se podrán testear los desarrollos “en la calle, con gente y en condiciones reales”.

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Representantes de marcas como Meta, Siemens, Microsoft, Oracle, Globant, Amazon Web Services, IBM, Lonq & The Quantum, Rocking Data/Apgreid, Sergio Nardini Altura Ventures, Salesforce y SAIA participaron en el anuncio de Macri.

Con información de EFE

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