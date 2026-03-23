El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, está trabajando en un asistente de inteligencia artificial (IA) que ayude a directores ejecutivos, y está empezando por uno para él mismo, según explicó una persona familiarizada con el proyecto al medio, The Wall Street Journal.

Una de las funciones en las que este agente ya está ayudando al director ejecutivo de Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, es con preguntas para las que antes hubiese necesitado pasar por diferentes departamentos y que le habrían llevado horas o días.

La idea sería que este asistente ejerza como una especie de “jefe de gabinete digital” y asista al director ejecutivo consultando documentos y conversaciones para avanzar procesos y reducir tiempos en tareas rutinarias.

Aunque para eso aún quedaría, ya que, por ahora, se limita a automatizar la búsqueda de información.

Según el Journal, este proyecto se enmarca dentro de los intereses de la compañía por acelerar el ritmo de trabajo y recortar capas de la estructura interna.

Zuckerberg ha defendido seguir invirtiendo en herramientas basadas en IA para que, supuestamente, los empleados puedan hacer más y combatir las estructuras jerárquicas tradicionales.

Aun así, este desarrollo coincide con el planteamiento de la compañía de reducir los equipos y remplazar a gran parte de la plantilla por herramientas de IA, como ya han hecho otras tecnológicas.