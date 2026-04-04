Cuando las personas escuchan la palabra “resistencia” en el mundo corporativo, suelen asociarla con rebeldía: algo ruidoso, emocional y arriesgado. Sin embargo, en la vida profesional de la mayoría de las personas, los actos de resistencia más efectivos rara vez se ven así.

La resistencia no suele surgir de forma repentina. A menudo va creciendo poco a poco, a veces de forma gradual y otras como respuesta a un acontecimiento concreto. Ser consciente de esta evolución ayuda a los líderes a prepararse, practicar y responder con mayor claridad y menos arrepentimiento.

He aquí tres preguntas que pueden ayudarle a determinar si una situación amerita resistencia y, en caso de que así sea, elegir una respuesta basada en principios y proporcionada:

Tres preguntas clave

Quién soy? La resistencia comienza con la identidad. ¿Qué valores sostiene usted con mayor firmeza? ¿Dónde traza el límite?

Para los líderes, esta pregunta suele incluir no solo la ética personal, sino también el legado profesional. ¿Por qué quiere ser recordado? ¿Qué quiere que su equipo, su junta directiva o su industria recuerden sobre la forma en que lideró?

Anclarse en valores como la transparencia, la equidad o la integridad le brinda un punto de referencia interno cuando aumentan las presiones externas. Y cuanto más claros sean sus valores, más claras serán sus decisiones.

¿Qué tipo de situación es esta?

A continuación, evalúe el contexto. ¿Qué está en juego? ¿Quiénes se ven afectados? ¿Qué tipo de dinámicas de poder están presentes?

Los ejecutivos enfrentan una complejidad adicional en este punto. Los riesgos de la resistencia pueden incluir consecuencias reputacionales, reacciones de los accionistas o dinámicas políticas internas. Pero los riesgos de guardar silencio también existen. En algunos casos, esta pregunta le ayudará a definir sus límites. Por ejemplo, si la situación es insegura o no tiene posibilidad real de éxito, el mejor acto de liderazgo podría ser una retirada estratégica.

¿Qué hace alguien como yo en una situación como esta?

Aquí es donde la identidad se encuentra con la acción: ¿Cómo responde alguien en su posición de una manera que se mantenga fiel a sus valores?

Para un líder de equipo, esto podría significar cuestionar una instrucción que viene de niveles superiores. Para un CEO, podría implicar detener un proyecto rentable que socava la confianza pública. El objetivo no es ser heroico, sino ser congruente: tomar decisiones que refuercen su identidad en lugar de debilitarla.

Al anclar su decisión en valores, contexto e identidad, puede reducir dos riesgos comunes: la reacción impulsiva y la conformidad pasiva. En lugar de quedarse paralizado o avanzar por inercia, actúa con intención.

Es importante señalar que la resistencia suele comenzar en espacios mucho más sutiles: durante conversaciones de contratación, discusiones estratégicas o revisiones informales donde algo no termina de encajar. Para los líderes, estos pequeños momentos son profundamente relevantes. Las personas notan cuando usted hace una pregunta incómoda, se detiene antes de respaldar una decisión grupal o cuestiona con cuidado una suposición común. Y, como cualquier habilidad de liderazgo, la resistencia mejora con la práctica.

¿Cómo desarrollar su capacidad de resistencia?

He aquí cuatro formas de empezar:

— Anticipe. Reflexione sobre situaciones que podrían poner a prueba sus valores. Revise momentos en los que dudó, pero permaneció en silencio. ¿Qué haría diferente ahora?

— Visualice. Imagínese en esos escenarios. ¿Cómo se sentiría actuar en coherencia con sus valores? ¿En qué momento hablaría? ¿Con quién? Cuanto más clara sea la visualización, mayor será su confianza al responder en tiempo real.

— Ensaye. Diga las palabras en voz alta. Practique con un colega o mentor de confianza. Pruebe distintas formas de expresar su postura hasta encontrar la que se sienta honesta y estratégica al mismo tiempo.

— Repita. Cada vez que ensaya o reflexiona, se prepara mejor para el siguiente desafío.

Practicar no garantiza que usted alzará la voz en cada ocasión. Pero sí significa que, cuando llegue el momento, será mucho menos probable que lo tome por sorpresa y mucho más probable que actúe desde un lugar de claridad.

Por: Sunita Sah (destacada psicóloga organizacional, profesora de la Universidad de Cornell y autora de Defy: The Power of No in a World That Demands Yes)