GeoVictoria obtuvo un crecimiento cercano al 50% en facturación en el primer semestre; cerca de 230,000 usuarios marcando a diario, frente a 150,000 el año pasado. (Foto: Difusión)
GeoVictoria obtuvo un crecimiento cercano al 50% en facturación en el primer semestre; cerca de 230,000 usuarios marcando a diario, frente a 150,000 el año pasado. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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El control de asistencia dejó de venderse a recursos humanos. GeoVictoria, firma de software de origen chileno con ocho años en el Perú, reorientó su oferta hacia las gerencias de operaciones y encontró ahí una segunda fuente de ingresos: clientes que casi duplican lo que le facturaban. En paralelo, sumó un rubro que hasta hace poco no figuraba en su cartera y empezó a mover el marcaje hacia WhatsApp. Ahora, prepara una ofensiva para su expansión en regiones.

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