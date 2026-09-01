Iván Salas, gerente general de Soleil Metals y director de OCIM en el Perú, comentó que el primer semestre del año cumplieron los objetivos en línea con lo planificado.

“En principio, logramos poner las dos plantas de procesamiento al 100% operativas. Este 2026 se está cumpliendo el plan de producción para llegar a la tonelada de oro, que vamos a tener como hito dentro del año”, indicó a Gestión.

Iván Salas, gerente general de Soleil Metals y director de OCIM en el Perú.

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Soleil Metals produce 100 kilos de oro al mes y va por la tonelada

En la actualidad, Soleil Metals produce cerca de 100 kilos de oro mensuales, métrica que busca sostener hasta diciembre. En términos de tonelaje, sus plantas tienen una capacidad autorizada de procesamiento de 350 toneladas de mineral por día y actualmente procesan alrededor de 300 toneladas diarias, es decir, cerca del 90% de la capacidad instalada.

“En una tonelada de mineral hay 10 gramos de oro, más o menos 10, 12 o 14 gramos dependiendo de las leyes. En ese sentido, producimos unos 3.5 kilos de oro por día”, precisó Salas.

El ejecutivo relativizó el peso de la compañía en el mercado local: la producción nacional bordea las 120 toneladas de oro anuales, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), mientras que las exportaciones llegan a cerca de 208 toneladas, de acuerdo con Aduanas. “Una tonelada significa menos del 1% de la producción nacional y 0.5% del total exportado por el Perú. La oportunidad de crecer está; el tema es que ese crecimiento sea sostenible”, señaló.

Acreditaciones: la puerta al mercado suizo

Uno de los hitos que persigue la empresa es la obtención de la acreditación del Swiss Better Gold, el programa suizo de oro responsable, en el que Soleil Metals se encuentra en la etapa uno. La certificación le permite exportar su producción a refinerías suizas con estándar de la London Bullion Market Association (LBMA).

“¿Qué significa eso? Que el oro que nosotros producimos y exportamos puede ser comprado por un banco central de reserva. Hay muchas minas en el Perú que no pueden exportar a una refinería con estándar LBMA”, explicó el directivo.

La segunda acreditación en curso es de Responsible Minerals Initiative (RMI), requisito además para acceder al paso dos del esquema suizo. La compañía espera concluirla dentro del 2026, convirtiéndose así, según Salas, en la única en el país con ambas certificaciones.

Ese esquema le abrió también la puerta a un acuerdo de entendimiento con el World Gold Council para replicar su modelo de gestión en otros mercados de la región. “Si antes solamente mirábamos al Perú, nuestro apetito crece por otros países que también tienen pequeña minería bastante fuerte”, apuntó. En el radar figuran Colombia, Ecuador, Chile y, eventualmente, Venezuela.

Soleil Metals produce cerca de 100 kilos de oro mensuales, métrica que busca sostener hasta diciembre.

Soleil crea empresa para comprar minas ante el vencimiento del Reinfo

El 90% de las transacciones de Solei se realiza con pequeños productores en proceso de formalización, es decir, inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia vencería en diciembre del 2026 con un marco que está en revisión por el Ejecutivo con la nueva ley MAPE. Salas fue directo sobre el escenario: “Si hoy día se cierra el Reinfo y se cierra la ley, no tendría clientes (proveedores). Eso es así, es transparente”.

Frente a esa situación, la compañía trabaja en dos líneas. La primera es el autoabastecimiento: hace cuatro meses creó Soleil Mining, una empresa dedicada exclusivamente a la compra de concesiones y a la búsqueda de joint ventures con operadores y compañías mineras.

La firma ya se adjudicó su primera concesión, denominada Soleil One, ubicada en Cusco, obtenida en un proceso con el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). “La concesión que tenemos actualmente está prevista que implique una inversión mínima de 1 millón US$ para iniciar la producción”, señaló el ejecutivo.

Detrás de Soleil One vienen otros activos en evaluación. La empresa analiza varios proyectos para sumar a su cartera y definirá cuántas concesiones incorpora en el 2027, con foco en Cusco y Arequipa.

En términos de tonelaje, las plantas de Solei tienen una capacidad autorizada de procesamiento de 350 toneladas de mineral por día y actualmente procesan alrededor de 300 toneladas diarias, es decir, cerca del 90% de la capacidad instalada.

En términos inversión, el ejecutivo detalló que la operación en curso (las dos plantas de procesamientos) involucra alrededor de US$ 30 millones. En el caso de las minas, una concesión ya operativa de las que figuran en su target (minería artesanal) puede costar entre US$ 1 millón y US$ 5 millones, dependiendo de la viabilidad y conveniencia del negocio.

La segunda línea de trabajo es acelerar la formalización de sus proveedores. De los cerca de 350 mineros que pasaron su proceso de onboarding y compliance —de un universo de más de 30,000 inscritos en el Reinfo—, unos 200 realizan transacciones mensuales. El objetivo es que entre el 20% y 30% de ellos alcance la formalidad plena.

“De los siete requisitos que se piden para la formalización, el único que le falta al 90% de nuestros clientes es el contrato de explotación minera. No tienen una concesión y, si no la tienen, tampoco tienen el contrato con el dueño”, explicó. Para apoyarlos en el proceso, la empresa dispone de un equipo técnico compuesto por ingenieros, geólogos, especialistas en seguridad y planeamiento, contadores y abogados.

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Una tercera planta, con la mira puesta en el norte

El crecimiento de la capacidad instalada sigue en carpeta. Una tercera planta demandaría una inversión no menor a US$ 15 millones, aunque el proyecto quedó en segundo plano por la incertidumbre política de julio y hoy depende de la definición de la nueva ley MAPE.

“Creo que en el primer trimestre del siguiente año estaríamos en una posición de decisión, en tanto ya tengamos clara la nueva ley que el Estado está trabajando”, indicó Salas.

Aunque las operaciones de la compañía están concentradas en el sur —con acuerdos de compra de mineral en Arequipa, Cusco, Apurímac, Ica y, en menor proporción, Puno—, el norte aparece como la zona de mayor apetito para una futura planta. “Bajo ese concepto podríamos poner 100 plantas en el Perú, porque nadie lo está haciendo. Tendría opciones para poner cuatro plantas en el norte y para seguir poniendo plantas en el sur”, sostuvo.

Más datos sobre OCIM

Fenómeno El Niño. La empresa realizó un mapeo nacional cruzando las zonas de mayor afectación con sus áreas de compra y operación. El resultado: el 20% de sus zonas se ubica en riesgo alto y el 80% restante en un rango manejable. Su ausencia en el norte y en zonas costeras del centro reduce la exposición.

La empresa realizó un mapeo nacional cruzando las zonas de mayor afectación con sus áreas de compra y operación. El resultado: el 20% de sus zonas se ubica en riesgo alto y el 80% restante en un rango manejable. Su ausencia en el norte y en zonas costeras del centro reduce la exposición. Precio del oro. Tras alcanzar los US$ 5,500 la onza y retroceder a US$ 3,900 a inicios de julio, la cotización se ubica en torno a los US$ 4,640. Las proyecciones apuntan a un cierre de año promedio entre US$ 4,600 y US$ 4,700. “Con US$4,000 la onza, el Perú como país está haciendo muchísimo dinero” , comentó el ejecutivo.

Tras alcanzar los US$ 5,500 la onza y retroceder a US$ 3,900 a inicios de julio, la cotización se ubica en torno a los US$ 4,640. Las proyecciones apuntan a un cierre de año promedio entre US$ 4,600 y US$ 4,700. , comentó el ejecutivo. Destino de las exportaciones. La producción se dirige a refinerías europeas con estándar LBMA, principalmente en Suiza —donde está la casa matriz del grupo—, además de Bélgica e Italia.