La producción de Soleil Metals se dirige a refinerías europeas, principalmente en Suiza, además de Bélgica e Italia.(Foto: Soleil Minerals)
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Edgar Velito
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Soleil Metals, subsidiaria en el Perú del grupo metalúrgico OCIM, con casa matriz en Suiza, cerrará el 2026 con una tonelada de oro producida. La compañía, que opera dos plantas en la costa de Arequipa dedicadas al acopio y procesamiento de mineral aurífero proveniente de la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), viene ejecutando además una estrategia de autoabastecimiento a través de la compra de concesiones y evalúa una tercera planta.

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