El Reinfo es usado como un camuflaje jurídico por la minería ilegal, observa el consenso de expertos. (Foto: Andina)
El Reinfo es usado como un camuflaje jurídico por la minería ilegal, observa el consenso de expertos. (Foto: Andina)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vuelve a posicionarse como uno de los ejes pendientes para el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Actualmente, este esquema, utilizado como camuflaje jurídico para el avance campante de la minería ilegal según el consenso de expertos, tiene vigencia hasta este 31 de diciembre.

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