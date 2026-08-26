Como ha venido reportando Gestión, diversos países mineros han manifestado públicamente su interés en los minerales críticos del Perú. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Citi presentó un análisis detallado en torno a cómo América Latina puede sumarse a la ola de los minerales críticos, potenciada por el uso de la inteligencia artificial (IA). ¿En qué posición está el Perú dentro de la carrera?

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