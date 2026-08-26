Según detalló William Husband, Global Head of Metals and Mining de Citi, Perú tiene un potencial geológico que lo diferencia de algunos vecinos en la región. Pero no está libre de retos y obstáculos.

Destacado por el “rey”

Durante su exposición, Husband remarcó que América Latina tiene un potencial geológico enorme, que es reconocido por las mayores mineras del mundo. Y en el caso de los minerales críticos también.

Sin embargo, también fue claro que no existe un listado único de cuáles son, realmente, los minerales considerados en esa categoría. Pero si hay uno que se repite entre todos es el cobre.

“Es el rey de los minerales críticos. No se puede hacer ningún proyecto de defensa, aeroespacial, descarbonización, energías renovables o electrificación sin este mineral”, sostuvo.

Citi invierte en proyectos de litio en la región, especialmente en Argentina, recordó Husband. Foto: Michael Nagle/Bloomberg.

A ello, amplió Husband, hay que sumarle su importancia dentro de lo que se espera en los años próximos para la producción de data centers, vitales para la IA. Este nuevo canal de demanda, según cálculos presentados por Citi, motivaría que en los próximos 25 años se requiera lo mismo que se ha producido de este mineral en los últimos 125 años.

Así, se proyecta que la demanda de cobre refinado crezca de aproximadamente 28 millones de toneladas métricas (TM) en 2025 a 40 millones TM en 2040, impulsada por los usos tradicionales, la transición energética, los vehículos eléctricos, la IA y los data centers.

Puesto el cobre en este pedestal, según Husband se requerirán más minas que nunca antes. “Casi el 50% de la producción de cobre global viene de 3 países: Chile, la República Democrática del Congo y Perú, el ancla latinoamericana”, refirió.

Un apoyo gubernamental presente

Desde Citi también consideraron que Perú cuenta con “una de las carteras de proyectos mineros más importantes de la región” por su valor de US$ 64 mil millones. Así, proyectan que la inversión minera en el país supere los US$ 8.100 millones este año.

Como ha reportado Gestión, este atractivo no solo lo ve la banca. Desde embajadas como las de Estados Unidos (EE.UU)., Canadá, Suiza o Alemania han manifestado públicamente su interés en los minerales críticos del Perú, especialmente el cobre, firmando incluso memorando de colaboración.

A pesar de ello, consultado por este diario, Husband fue claro: hace falta desbloquear esa inversión, necesidad compartida en la región. Las vías propuestas apuntan a la estabilidad regulatoria, pero no es lo único.

“La geología del Perú hace difícil que sea construir allí, pero sus yacimientos son de clase mundial. Quellaveco de Anglo American, por ejemplo, es una obra maestra. Lo más importante es dar acceso al capital de largo plazo al menor costo. El Gobierno podría desplegar capital, en asociación con las mineras, especialmente las de propiedad local, o por cuenta propia, para ser un catalizador de los yacimientos que faltan explorar”, sostuvo.

El reto no es menor, Citi presentó datos que indican que se necesitarán US$ 1,650 millones en inversión de capital para 2035 para satisfacer la demanda proyectada de minerales críticos, siendo precisamente el cobre (US$ 780 millones) y el litio (US$ 340 millones), que también posee Perú, aquellos con mayores necesidades de financiamiento.

Previo al cambio de gobierno, diversos países mineros han manifestado su interés por los minerales críticos del Perú. (Imagen: Andina).

La propuesta de Husband no es inédita. Durante su exposición, presentó ejemplos diversos en el mundo de gobiernos que han dado un paso adelante para “cerrar” la brecha de financiamiento para proyectos de minerales críticos.

Entre ellos figuran EE.UU., China, Canadá, pero el vocero de Citi listó un caso más cercano: Argentina, donde el banco tiene participación directa como financista en proyectos de litio (Sal de Oro y Salar del Rincón).

“Muestra cómo las agencias de crédito a la exportación, las instituciones financieras de desarrollo y la banca comercial pueden colaborar de manera efectiva para impulsar proyectos de minerales críticos a gran escala en América Latina", comentó Husband.

Vale recordar que, en 2024, el Gobierno de Javier Milei aprobó el llamado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este brinda a proyectos 30 años de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por inversiones mínimas de US$ 200 millones.

De acuerdo con Citi, este esquema ya facilitó la aprobación de 13 proyectos mineros por cerca de US$ 25 mil millones, que podría duplicarse hasta julio del 2027, cuando vence el plazo de adhesión al RIGI.

¿Precios altos sostendrán interés en Perú?

A Husband también se le preguntó si el banco anticipa un nuevo incremento del alza de precio de metales como el cobre y el oro, que han sostenido la recaudación minera en el último tiempo en Perú.

De hecho, informó Gestión, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en junio último la recaudación fiscal (ingresos tributarios y no tributarios) de la minería alcanzó los S/ 3,615.8 millones, una disparada de 152.7% respecto a similar mes del año pasado. Así, acumuló S/ 22,787.4 millones en el primer semestre, una expansión de más de 80%.

Los precios de los metales se dispararon también en 2025, pero eso no impulsó el avance en el desarrollo de proyectos mineros de oro, cobre y plata. (Imagen: Andina).

En respuesta, Husband señaló que el aumento de valor respondió básicamente a problemas en la oferta de ciertos países. De cara a lo que queda del 2026, el vocero de Citi fue cauto en dar una estimación.

“Hubo interrupciones de producción en Indonesia, Panamá y el Congo. Eso reduce los volúmenes de producción y genera restricción de oferta. La IA también tiene que ver, pero el factor determinante (de cara al cierre del año) serán los aranceles de EE.UU. ¿Se aplicarán al cobre refinado o no? Nadie lo sabe aún", planteó.