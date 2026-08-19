Tamiko Hasegawa, Gerente de Sostenibilidad e Innovación en Anglo American, afirmó que Perú tiene condiciones para abastecer al mundo con más de la mitad de los minerales críticos requeridos para la transición energética. Sin embargo, señaló que esta ventaja estratégica debe complementarse con una mayor participación juvenil, diversidad de perfiles profesionales e innovación social.

La economista explicó que minerales como el cobre y el litio son indispensables para tecnologías limpias, entre ellas las baterías, vehículos eléctricos, energías renovables y redes de almacenamiento y transmisión eléctrica.

Según un estudio del Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP), citado por Hasegawa, Perú produce más del 50% de los minerales críticos que el mundo necesita para la transición energética. Esta condición posiciona al país como importante en la cadena de valor internacional, no solo desde el punto de vista económico, sino también como parte de la solución a los retos ambientales y climáticos globales.

“Esta ventaja natural debe gestionarse de manera sostenible, con inclusión y responsabilidad social, para que los beneficios lleguen a toda la población y se fortalezca la reputación internacional del país en temas de sostenibilidad”, precisó la también presidenta del Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026),

Como caso representativo, mencionó a Quellaveco, en Moquegua, donde la digitalización y automatización han generado nuevas capacidades laborales y contribuido a reducir las brechas de género.

Remarcó que la minería del futuro necesitará equipos multidisciplinarios con economistas, ingenieros ambientales, abogados y expertos en sostenibilidad. También enfatizó la necesidad de incorporar a jóvenes de la costa, sierra y selva en los espacios de decisión.

Hasegawa destacó programas impulsados por el sector minero e instituciones como el IIMP para capacitar y fortalecer el liderazgo de jóvenes. Estas iniciativas reúnen a más de 1,000 participantes de distintas regiones del país en actividades de innovación, formación y desarrollo profesional.