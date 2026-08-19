Perú produce más del 50% de minerales críticos para la transición energética. (Foto: Referencial / Emol)
Perú produce más del 50% de minerales críticos para la transición energética. (Foto: Referencial / Emol)
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Redacción Gestión
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Sin embargo, señaló que esta ventaja estratégica debe complementarse con una mayor participación juvenil, diversidad de perfiles profesionales e innovación social.

vehículos eléctricos, energías renovables y redes de almacenamiento y transmisión eléctrica.

Según un estudio del Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP), citado por Hasegawa, Perú produce más del 50% de los minerales críticos que el mundo necesita para la transición energética.

“Esta ventaja natural debe gestionarse de manera sostenible, con inclusión y responsabilidad social, para que los beneficios lleguen a toda la población y se fortalezca la reputación internacional del país en temas de sostenibilidad”, precisó la también

Como caso representativo, mencionó a Quellaveco, en Moquegua, donde la digitalización y automatización han generado nuevas capacidades laborales y contribuido a reducir las brechas de género.

También enfatizó la necesidad de incorporar a jóvenes de la costa, sierra y selva en los espacios de decisión.

Hasegawa destacó programas impulsados por el sector minero e instituciones como el IIMP para capacitar y fortalecer el liderazgo de jóvenes. Estas iniciativas reúnen a más de 1,000 participantes de distintas regiones del país en actividades de innovación, formación y desarrollo profesional.

La presidenta del GESS 2026, Tamiko Hasegawa, remarcó que la minería del futuro necesitará equipos multidisciplinarios con economistas, ingenieros ambientales, abogados y expertos en sostenibilidad. Foto: IIMP
La presidenta del GESS 2026, Tamiko Hasegawa, remarcó que la minería del futuro necesitará equipos multidisciplinarios con economistas, ingenieros ambientales, abogados y expertos en sostenibilidad. Foto: IIMP

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