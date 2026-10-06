La compañía tiene 11 fases activas distribuidas en cinco proyectos. (Foto: Grupo Lar)
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Edgar Velito
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Tras un primer semestre de ventas frenadas por la coyuntura electoral, el Grupo Lar, compañía española con más de una década en el Perú y presencia en España, Polonia, México y Brasil, se prepara para mover tres obras en paralelo en la capital. A la par, revisa la estrategia con la que llegó al país: los grandes paños (terrenos) desarrollados por etapas.

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