La reapertura de la Plaza Mayor devuelve uno de los principales espacios patrimoniales al circuito de visitantes y actividades del Centro. (Foto: Shutterstock)
La reapertura de la Plaza Mayor devuelve uno de los principales espacios patrimoniales al circuito de visitantes y actividades del Centro. (Foto: Shutterstock)
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Eduardo Sotelo
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La recuperación del Centro Histórico de Lima ya empieza a cambiar el tipo de negocios que encuentran espacio en la zona. Pero el movimiento todavía no alcanza para hablar de una transformación a gran escala: mientras restaurantes y pastelerías comienzan a instalarse, los proyectos de mayor inversión siguen dependiendo de que se resuelvan condiciones que van más allá de la demanda.

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