El portafolio de Cinnabon, marcado por los rollos dulces de canela, cambiará notablemente. (Foto: Cinnabon Perú).v
El portafolio de Cinnabon, marcado por los rollos dulces de canela, cambiará notablemente. (Foto: Cinnabon Perú).v
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

El negocio de postres enfrenta un año de doble desafío. A la adversa estacionalidad por el fenómeno El Niño, que extendió el calor y desincentivó el consumo de dulces y bebidas calientes, se suma un cambio más estructural: el consumidor, sobre todo entre los 25 y 40 años, busca cuidarse y consumir menos azúcar. Así, el contexto obliga a las cadenas de postres como la internacional Cinnabon a ajustar su comunicación, exhibición y portafolio, dando pie a innovaciones que van más allá de lo dulce en el mercado local, mientras calienta el reinicio de expansión.

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