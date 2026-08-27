Jean Carlo Villanueva, gerente de Marketing de Cinnabon en Perú, anunció que el portafolio marcado por los rollos dulces de canela cambiará notablemente. A fines de agosto, la marca introducirá postres salados (snack boons). Así, en lugar de relleno dulce, los rollos tendrán jamón y queso, pepperoni y salsa de tomate, entre otros insumos.

La propuesta, de menores calorías, apunta a ampliar momentos de consumo hacia el desayuno y el antojo salado. No será un producto de temporada, sino que entrará al core del negocio, en línea con la transformación que ya se implementa a nivel regional y global.

“Hay mucho público que se quiere cuidar. A partir de una cierta edad, empiezan a consumir menos dulce y es por eso que nosotros estamos por lanzar nuestros nuevos snack boons, que no son nada dulces, sino son productos salados”, explicó.

La idea es capturar al público que no es tan “dulcero” y que hoy solo reconoce a la marca por los rollos de canela.

Cinnabon introducirá postres salados (snack boons), incorporando rellenos con jamón, queso, pepperoni y salsa de tomate, entre otros insumos. (Foto: Cinnabon Perú).

El reinicio de expansión: Arequipa como puerta a provincias

Para Cinnabon, el 2026 es un año de consolidación, mas no de apertura de locales. Con 21 puntos de venta en Lima —las últimas aperturas fueron en Parque La Molina, Km 40 y Larcomar el año pasado—, la cadena busca afianzar la operación en Lima.

El plan es retomar en 2027 el ritmo histórico de entre dos y tres aperturas por año. La novedad es que el crecimiento incluirá por primera vez provincias.

“Ya que nos consolidamos en Lima, ya la siguiente etapa sería ver locales en provincias, en Trujillo, en Arequipa, en Cusco”, detalló Villanueva.

Dentro de las opciones, la Ciudad Blanca aparece como la plaza más avanzada, por su desarrollo de centros comerciales y clima frío que motivaría el consumo de postres. “Arequipa es un lugar muy grande, con varios centros comerciales, y podríamos incluso ir hasta tres locales”, adelantó.

El ejecutivo reconoció que la disponibilidad de locales comerciales en malls es cada vez más limitada, por lo que también exploran formatos de puerta a calle. Para provincias, el modelo contempla un micro centro de producción propio en destino, con batidoras y refrigeración, similar al que tienen en Lima.

Ajustes por El Niño: de los rollos clásicos a la venta cruzada

El primer semestre de 2026 fue retador para Cinnabon debido a las altas temperaturas por el fenómeno El Niño y la marca reportó un crecimiento por debajo de lo esperado. El avance fue de un solo dígito bajo.

“No hemos crecido lo que esperábamos, ya que los momentos de consumo y los tiempos han cambiado. Al ser un negocio de postres, hay más consumo en épocas de invierno, entonces ahora no lo hemos tenido”, manifestó Villanueva.

La respuesta fue mover la oferta hacia categorías de frío y la venta cruzada. “Hemos tenido que ajustar las bebidas, mostrar más bebidas frescas, como las chilatas, como los ice coffees, todo eso que años anteriores no lo hemos enfocado tanto para esta temporada”, explicó, tras mencionar que impulsaron promociones mixtas de chilatas con rollos, rollos con bebidas, café más rollos, y otras.

Si bien agosto viene con un mejor desempeño, todavía ven el panorama con cautela ante la inestabilidad del clima. La mayor rotación sigue concentrada de viernes a domingo por el flujo de centros comerciales, donde están el 100% de sus locales.

La respuesta de Cinnabon ante el calor fue mover la oferta hacia categorías de frío y la venta cruzada de rollos de canela con bebidas de verano. (Foto: Cinnabon Perú).

Tickets y proyecciones

Con el calor por el fenómeno El Niño, Villanueva reconoció que el ticket promedio de compra de postres baja. “Cuando hace un poco de frío, (la compra) no solo es para ti, sino también para compartir con la familia, llevas productos de más cantidad”, anotó.

Para sostener el ticket, además de la venta cruzada, la cadena cerró alianzas con billeteras electrónicas y bancos. En delivery operan con Rappi, PedidosYa y DidiFood, además de su e-commerce propio.

De cara al cierre de año, la expectativa es terminar cumpliendo los objetivos trazados a inicios de año apoyados en innovación y ticket. “Trabajando en innovación de productos, enfocándonos en el crecimiento del ticket promedio, enfocándonos en capturar nuevos públicos con nuevos sabores, con nuevos lanzamientos, yo creo que vamos terminando con los objetivos”, finalizó.