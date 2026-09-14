¿Sabía que pagar solo el monto mínimo de su deuda puede impactar en su perfil crediticio? Si bien este pago mínimo sirve para no caer en atraso, usarlo frecuentemente trae consecuencias.

Según la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), pagar solo el monto mínimo de la tarjeta de crédito evita caer en mora en ese periodo, pero no liquida realmente la deuda. “Debe ser una salida excepcional ante una emergencia, porque prolonga el pago y eleva el costo total por intereses, comisiones y seguros”.

¿Cómo se calcula el monto mínimo? El pago mínimo no es, necesariamente, el 5%” o “10% para todas las tarjetas. Puede parecer un porcentaje del saldo, pero el resultado depende de la composición de la deuda y de las condiciones de tu banco.

El lado A del pago mínimo

El pago mínimo es el importe más bajo que exige el banco en la fecha de vencimiento para mantener la tarjeta al día.

Si se paga oportunamente:

Se evitan penalidades por atraso.

No se reporta al cliente negativamente a la Central de Riesgos por falta de pago.

La tarjeta y el crédito permanecen vigentes.

El lado B

Pagar el mínimo de forma recurrente puede ser una señal menos favorable para la evaluación interna de un banco:

Se pagan más intereses. El monto que no se canceló pasa a los siguientes estados de cuenta y genera intereses compensatorios.

Eleva el uso de la línea disponible. Si tienes una tarjeta con línea de S/ 5,000 y mantienes una deuda cercana a ese límite, el banco puede interpretar que tienes menor holgura financiera, incluso si pagas a tiempo.

Aumenta el riesgo de sobreendeudamiento. La obligación puede extenderse por meses o años, reduciendo la capacidad de asumir otros créditos o gastos imprevistos. Una deuda que se prolonga, acumula intereses y convive con nuevas compras puede volverse difícil de manejar.

Puede limitar nuevo financiamiento. Al evaluar un préstamo, una tarjeta adicional o un crédito hipotecario, la entidad no solo revisa si apareces como “Normal”; también analiza saldo total, cuota mensual, capacidad de pago, ingresos y comportamiento histórico.

A tener en cuenta

Pague el total facturado antes de la fecha de vencimiento, especialmente si se busca evitar intereses por compras del periodo.

Si no es posible pagar el total, abonar un monto mayor al mínimo para reducir más rápido el capital.

Evite nuevas compras con la tarjeta mientras se arrastra saldo pendiente.

Alfredo Marín, gerente de Pasivos de BanBif, explicó que quienes enfrentan mayores dificultades para mejorar su historial suelen ser personas con ingresos variables o informales, ya que la volatilidad de sus ingresos complica el cumplimiento puntual de las obligaciones.

Recomendaciones

Compartamos Banco, a través de su programa Impulsa tu Money, brinda cinco consejos para salir de tus deudas, recuperar el control de tus finanzas y, sobre todo, de tu salud financiera.