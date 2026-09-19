Estados Unidos aprobó la venta de sistemas de defensa aérea a Ucrania por US$ 2,680 millones, luego de que Kiev reiterara su pedido de apoyo frente a los ataques rusos.

El Departamento de Estado notificó al Congreso que autorizó la posible operación, que contempla misiles de distintos tipos, lanzadores, radares antidrones y remolques, de acuerdo con la solicitud presentada por el Gobierno ucraniano.

La operación aún está sujeta a revisión por parte del Congreso estadounidense.

“Si se lleva a cabo la compra propuesta, Ucrania la financiaría mediante una combinación de contribuciones europeas y fondos del Programa de Financiación Militar Extranjera de Estados Unidos asignados durante la administración anterior”, señaló el Departamento de Estado.

El anuncio se produce mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, planteó que los países europeos asuman el costo de la ayuda que Washington otorgó a Ucrania durante el Gobierno de su predecesor.

Desde su retorno a la Casa Blanca, el mandatario también ha pedido a sus aliados europeos incrementar su gasto en apoyo a Kiev.

NUEVAS SANCIONES CONTRA RUSIA

Un día antes del anuncio sobre la venta de armamento, Trump firmó una ley para ampliar las sanciones contra Moscú, dirigida a los sectores energético y de defensa de Rusia, así como al presidente Vladimir Putin y otros altos funcionarios.

La legislación también contempla medidas contra la denominada “flota en la sombra” de petroleros rusos, utilizada para evadir las sanciones occidentales.

Asimismo, otorga a Trump la facultad de imponer aranceles de hasta 100% a los principales compradores de petróleo y gas ruso.

La medida podría afectar a China e India, dos de los principales compradores de energía rusa.

El Ministerio de Comercio chino señaló que se reserva el derecho de adoptar las medidas necesarias para proteger sus intereses, mientras que India afirmó que continuará adquiriendo petróleo mediante una diversificación de sus fuentes de suministro.

En paralelo, Kiev enfrentó un recrudecimiento de los ataques rusos contra su territorio. Las autoridades ucranianas han señalado dificultades para repelerlos debido a la falta de munición para sus sistemas de defensa.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció a los legisladores estadounidenses la aprobación de la nueva ley de sanciones y sostuvo que esta podría aumentar la presión sobre Rusia para alcanzar un acuerdo de paz.

Elaborado con información de AFP