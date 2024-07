La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que ha emprendido un programa para reordenar a los comerciantes que cuentan con autorización para trabajar en la vía pública, garantizando que continuarán prestando sus servicios a la ciudad, entre ellos los emolienteros.

A través de sus redes sociales, indicó que estas nuevas áreas de venta responden a la necesidad de tener un “Centro Histórico ordenado y seguro, para vendedores y usuarios”.

De acuerdo con la comuna limeña, este plan de reordenamiento se enmarca en el Plan Maestro para la recuperación del Centro Histórico de Lima y que el 91% de comerciantes, ubicado en esta zona de la capital, ya ha firmado sus nuevas ubicaciones.

“Como parte de la primera etapa del proyecto para reordenar el comercio formal en la vía pública del Centro Histórico de Lima, se contempló a un total de 183 comerciantes dedicados a la venta de emoliente, quinua, maca y soya. 179 firmaron de manera formal sus nuevas ubicaciones al tramitar su renovación, siempre permaneciendo en el Centro Histórico de Lima”, señaló el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (ProLima).

En la misma línea, precisó que a cada comerciante se le asigno un lugar tomando como referencia su última ubicación autorizada. Este reordenamiento, acotó, es parte de la normativa vigente hasta el año 2025 referida al uso de espacios públicos en Lima.

Posición de los emolienteros

Por su parte, cerca de 250 emolienteros marcharon esta mañana en el Centro Histórico de Lima en contra de la reubicación iniciada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

De acuerdo con Edgar Sáenz Cuza, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Emolienteros y Afines (Fentep), las nuevas disposiciones planteadas por la comuna capitalina trasladaría a sus agremiados a lugares distantes, que no son convenientes para el mencionado negocio.

“La municipalidad de Lima ha reactivado Prolima con el objeto de retirarnos a todos los trabajadores del Centro Histórico, a lugares en donde no se puede trabajar; no están respetando las ordenanzas vigentes. Esta institución desconoce todo esto y nos quiere reubicar en el jirón Huanta, Jirón Huánuco, jirón Cangallo sitios en los que no se puede vender”, afirmó.

Asimismo, señaló que los emolienteros han sido reconocidos, en su momento, por resolución de alcaldía en la gestión de Alberto Andrade, la cual permitía a estos comerciantes trabajar en ciertas área estratégicas en el Centro Histórico.

Denunció también que funcionarios de la MML están obligando a algunos emolienteros firmar una declaración jurada condicionado a la renovación de sus contratos en la que se acepta el cambio del lugar de venta.

Sáenz dijo que han solicitado reiteradamente una reunión con Prolima para discutir las acciones emprendidas, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta, por lo que, la Federación de Emolienteros tomó la decisión de realizar esta protesta con la finalidad de que las autoridades responsables los atiendan y les den pronta solución.