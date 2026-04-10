La Municipalidad de Lima anunció que se inició con los procesos sancionadores contra dos partidos políticos por vulnerar la intangibilidad del Centro Histórico al haber realizado actividades proselitistas durante el cierre de campaña.

La comuna capitalina informó que el partido Cívico Obras, liderado por Ricardo Belmont, fue multado con 24,750 soles por “por la colocación de elementos y obstáculos en la vía pública” y “la falta de limpieza y recolección de residuos” tras una concentración en la Plaza San Martín.

En tanto, el partido Juntos por el Perú, encabezado por Roberto Sánchez, fue sancionado con 34,375 soles por realizar una actividad sin autorización municipal en la Plaza 2 de Mayo.

Además, a este partido se le atribuyó de haber estacionado indebidamente vehículos que bloquearon la libre circulación y no haber cumplido con la limpieza del espacio público.

Ante estas infracciones, la municipalidad indicó que ejecutó operativos de limpieza en las zonas afectadas y reforzó la fiscalización, vigilancia y control en plazas y calles del Cercado de Lima para verificar el cumplimiento de las normas.

“Es importante recordar que, el Centro Histórico de Lima es una zona intangible, donde está prohibido realizar marchas, manifestaciones o concentraciones que puedan afectar la seguridad, el orden público o la conservación del patrimonio”, señaló el municipio.

Estas restricciones se encuentran respaldadas por el Acuerdo de Concejo 026-2023 y el Decreto Supremo 003-2021-IN.

Finalmente, la Municipalidad de Lima reiteró su llamado a las organizaciones políticas a actuar con responsabilidad, especialmente durante el cierre de campaña.