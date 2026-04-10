Multan a dos partidos por vulnerar intangibilidad del Centro Histórico en cierre de campaña. (Foto: Shutterstock)
Multan a dos partidos por vulnerar intangibilidad del Centro Histórico en cierre de campaña. (Foto: Shutterstock)
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Redacción Gestión
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al haber realizado actividades proselitistas durante el cierre de campaña.

La comuna capitalina informó que el partido Cívico Obras, liderado por Ricardo Belmont, fue multado con 24,750 soles por

En tanto, el partido Juntos por el Perú, encabezado por Roberto Sánchez, fue sancionado con 34,375 soles por realizar una actividad sin autorización municipal en la Plaza 2 de Mayo.

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Además, a

Ante estas infracciones, la municipalidad indicó que ejecutó operativos de limpieza en las zonas afectadas y reforzó la fiscalización, vigilancia y control en plazas y calles del Cercado de Lima para verificar el cumplimiento de las normas.

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“Es importante recordar que, el Centro Histórico de Lima es una zona intangible, donde está prohibido realizar marchas, manifestaciones o concentraciones que puedan afectar la seguridad, el orden público o la conservación del patrimonio”, señaló el municipio.

Estas restricciones se encuentran respaldadas por el Acuerdo de Concejo 026-2023 y el Decreto Supremo 003-2021-IN.

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Finalmente,

La municipalidad indicó que ejecutó operativos de limpieza en las zonas afectadas y reforzó la fiscalización, vigilancia y control en el Cercado de Lima. Foto: Municipalidad de Lima
La municipalidad indicó que ejecutó operativos de limpieza en las zonas afectadas y reforzó la fiscalización, vigilancia y control en el Cercado de Lima. Foto: Municipalidad de Lima

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