Costa Verde. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El tránsito vehicular en ambos sentidos de la subida de la Costa Verde hacia Chorrillos fue restablecido luego del aniego reportado alrededor de las 6:00 a.m., de hoy que generó congestión en uno de los accesos hacia el circuito de playas.

De acuerdo con información del distrito y de inspectores municipales de tránsito (IMT), la circulación ya es fluida en ambos sentidos, tras varias horas de intervención en la zona afectada.

El aniego, que llegó a cubrir aproximadamente cuatro cuadras, dificultó el tránsito vehicular y peatonal desde las primeras horas del día, afectando el acceso a una de las zonas más concurridas del circuito de playas de la Costa Verde.

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Ante esta situación, trabajadores de la Municipalidad de Chorrillos desplegaron maquinaria, logrando evacuar el agua acumulada y restablecer las condiciones de transitabilidad en la vía.

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, explicó que el incidente no fue producto de una filtración natural, sino que fue provocado por el robo de tuberías ocurrido durante la madrugada en el puente a desnivel ubicado a la altura de la subida hacia la avenida Huaylas, cerca de la playa Agua Dulce.

Asimismo, indicó que personal municipal e inspectores de tránsito realizaron labores para descongestionar la zona, permitiendo normalizar el flujo vehicular en el menor tiempo posible.

Durante la emergencia, comerciantes, conductores y vecinos reportaron dificultades para movilizarse, especialmente en puntos cercanos al Mercado Los Cedros, donde el agua cubrió parte de la vía.

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