Este domingo 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales de Perú de 2026, una jornada en la que más de 11 millones de ciudadanos de Lima y Callao deberán trasladarse a sus respectivos locales de votación. Frente a ello, surge la interrogante sobre los horarios de funcionamiento del transporte público. A continuación, los detalles.

En el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, el servicio iniciará operaciones a las 5:30 a.m. y se extenderá hasta las 10:00 p.m., con un total de 350 recorridos programados, lo que implica 96 viajes adicionales en comparación con un domingo habitual.

Por su parte, la Línea 2 del Metro de Lima mantendrá su horario regular, operando desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., con 290 recorridos previstos para cubrir la demanda estimada.

En cuanto al Metropolitano, los servicios troncales A, B y C funcionarán entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m. El servicio Expreso 1 operará de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., mientras que el Expreso 5 lo hará entre las 6:30 a.m. y las 5:00 p.m. Los buses alimentadores estarán disponibles hasta las 11:00 p.m. Asimismo, el servicio nocturno Lechucero circulará con normalidad durante el viernes y sábado, en el horario de 11:30 p.m. a 4:00 a.m.

Los corredores complementarios brindarán atención desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p.m., mientras que el servicio Aerodirecto operará sin modificaciones.

Transporte público ampliará horarios en Lima y Callao para facilitar el traslado de millones de votantes durante las Elecciones Generales 2026. Foto: Andina.

Por otro lado, el transporte público convencional iniciará sus operaciones desde las 4:30 a.m. y se mantendrá en circulación hasta la medianoche, dependiendo de la demanda. En tanto, los taxis autorizados ofrecerán servicio continuo durante las 24 horas del día.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló que estas disposiciones responden a una estrategia orientada a facilitar el ejercicio del voto, garantizando condiciones adecuadas de movilidad y acceso al transporte público durante una fecha clave para la democracia.